Tekne faciasının bilançosu ağırlaşıyor

Suriye açıklarında Çarşamba günü batan teknede en az 77 göçmen hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının çok daha yüksek olmasından endişe ediyor.

Suriye açıklarında Çarşamba günü battığı belirlenen göçmen teknesindeki 77 kişinin cesedine ulaşıldı. Yetkililer ölü sayısının çok daha fazla olmasından endişe ediyor.

Olayın şimdiye dek bölgede en fazla can kaybına yol açan tekne faciası olduğu ifade ediliyor.

Suriye'nin kıyı kenti Tartus'tan kaza bölgesine yardım ulaştırıldı Fotoğraf: Saleh Sliman via REUTERS

Salı günü Lübnan'ın Trablus kenti limanından hareket ettiği belirtilen teknede Lübnanlı, Suriyeli ve Filistinli göçmenlerin bulunduğu kaydedildi. Göçmenlerin ekonomik nedenlerle Avrupa'ya gidebilmek amacıyla teknede bulundukları belirtiliyor. Teknenin Tartus kenti açıklarında Ervad adasına yakın bir noktada alabora olduğu bildirildi.

Suriyeli yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının cesetleri teşhis etmek ve teslim almak üzere Lübnan'dan Suriye'ye gelmeye başladıklarını açıkladı.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Sağlık Bakanı Muhammed Hasan Gabbaş, Suriye'nin kıyı kenti Tartus'taki El Basel hastanesinde denizden kurtarılan 20 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

El Basel Hastanesinden bir yetkili Associated Press'e, kurtarılanların sekizinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Yetkili 77 kişinin öldüğünü de doğruladı.

Battığında gemide kaç kişinin bulunduğuna dair çelişkili haberler geliyor. Bazı kaynaklar teknedeki insan sayısını en az 120 olarak açıkladı. Ancak bu ve teknenin büyüklüğü ve kapasitesi gibi soruların yanıtları henüz belli değil.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyeh, sağ olarak kurtarılanların 12’sinin Suriyeli, beşinin Lübnanlı ve üçünün Filistinli olduğunu söyledi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mevlavi de sekiz cesedin Cuma günü erken saatlerde Lübnan'a nakledildiğini açıkladı. Gün içerisinde cesetlerin nakliyesine devam edildi.

Yaralılar Tartus'ta hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Saleh Sliman via REUTERS

Bu, mülteci akınının Avrupa'ya yoğunlaştığı 2015 yılından bu yana en ölümcül tekne kazalarından biri. Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'dan deniz yoluyla Avrupa'ya gidenlerin sayısında artış yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 1 milyon Suriyeli, yaklaşık 400 bin de Filistinli sığınmacı var.

Lübnan Lirası, ekonomik krizin başladığı 2019 yılından beri yüzde 95 oranında değer kaybetti. Yoksulluğun arttığı Lübnan'da halkın yüzde 74'ten fazlası ekonomik krizden etkileniyor.

dpa, Reuters / HS,EC,TY,BK