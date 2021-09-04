Tekirdağ’da yük treniyle minibüs çarpıştı: 6 kişi öldü

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte bir fabrika servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte bir fabrika servis minibüsüne çarptı, araç tren ile bir süre sürükledi.

Kaza sonucu olay yerinde 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Halen yaralı 7 kişinin Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelerde tedavileri sürüyor.

İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır" denildi. Açıklamada, savcılığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen yolcu treni kazasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Öte yandan gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik’in atandı. Abdülkerim Murat Atik’in senelerdir demiryolu alanında faaliyet yürüten Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

DHA,DW/ETO,ET

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