Tekirdağ yakınlarındaki tren kazasında can kaybı 24'e yükseldi

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı arasında sefer yapmakta olan bir yolcu treninin Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkması sonucu en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 338 kişi de yaralandı.

Pazar günü TSİ 17.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak bu sabah Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıklamasında kazada 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 338 kişinin yaralandığını, bunlardan 194 kişinin ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini, 124 yaralının tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında altı vagonundan beşi raydan çıkarak devrilen trende 362 yolcu ve 6 personel bulunuyordu.

Kazanın nedeni

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kazanın aşırı yağışlar sebebiyle menfez ile ray arasındaki toprak kayması sonucu meydana geldiğini söyledi. Akdağ, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da titizlikle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akdağ ve Sağlık Bakanı Demircan ile kaza yerindeki incelemelerinin ardından birlikte açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da kazanın nasıl olduğuna dair teknik bilgiler verdi. Arslan, yılda bir kez yapılması gereken kontrollerin en son nisan ayında "yakın bir zamanda” yapıldığını belirtti. Bölgedeki aşırı yağışın "menfezde olağanüstü şişmeye” yol açtığını kaydeden Arslan, bu durumun "tren rayları ile menfez arasındaki malzemeyi götürmesi suretiyle orada bir boşluk” oluşturduğunu söyledi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Bakan Arslan, "Tren yoldan geçerken hem raylar, hem traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, su altında kalan kısmın boşluk oluşmasına rağmen tren makinistleri tarafından görülme şansı yok. Nitekim lokomotif hattan geçtikten sonra boşluk anlaşılabilmiş” şeklinde konuştu. Arslan, lokomotif ve birinci vagonun raylardan çıkmadan yola devam edebildiğini, diğer vagonların ise "menfezi geçmekle birlikte raydan çıkarak yan yattıklarını” söyledi.

Yayın yasağı kaldırıldı

Öte yandan, kazanın ardından getirilen geçici yayın yasağı kaldırıldı. RTÜK’ün internet sayfasından yapılan açıklamada, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki kaza ile "geçici yayın yasağının Başbakanlıkça” kaldırıldığı duyuruldu. Yayın yasağı sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe