Tekirdağ Valisi: Kaza sürücü hatasından kaynaklanıyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte bir fabrika servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin vali açıklama yaptı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını söyledi. Kazada yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etmesinin ardından konuşan Vali Yıldırım, kazanın olduğu yerin önemli bir giriş noktası olduğunu, Organize Sanayi Bölgesi'nin de bulunduğunu ve 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bölgeye her gün en az 25 bin servis aracının giriş çıkış yaptığını kaydetti. Vali Yıldırım, gerek demir yollarının, gerekse diğer kurumların gerekli tedbirleri aldığını savundu.

Vali Aziz Yıldırım, "Zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var, o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve gelen yük treninin kapalı bariyeri es geçmek suretle gelen yük treninin önüne çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir. Şu an bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla durum böyle" sözleriyle kazayı yorumladı.

Vali Yıldırım: Yapısal hata yok

Vali Yıldırım, "Arkadaşlarımızın hepsi burada, tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeler neticesinde yapısal hatalar var mı diye baktık, görebildiğimiz kadarıyla hiçbir yapısal hata yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sabah saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte bir fabrika servis minibüsüne çarpmış, tren ile bir süre sürüklenen araçta bulunan 4 kişinin olay yerinde, yaralılardan 2'sinin de hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kaza sonucu 7 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelerde tedavi altında oldukları bildirildi.

TCDD'den açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır" denildi. Açıklamada, savcılığın olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen yolcu treni kazasında da 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Öte yandan gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik’in atandı. Abdülkerim Murat Atik’in senelerdir demiryolu alanında faaliyet yürüten Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

DHA,DW/ETO,ET

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