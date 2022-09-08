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Fotoğraf: DW/J. Hahn
ToplumTürkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği: İçkiye zam gelecek

3 saat önce

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubuna zam geleceğini duyurduktan bir gün sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam yapılacağını açıkladı.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubuna zam geleceğini duyurduktan bir gün sonra Pernod Ricard grubu içkilere de zam yapılacağını açıkladı.

Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir #zam daha perno gurubuna #ZamGeldi" ifadesini kullandı.

Dündar dün yaptığı açıklamada, Mey Grubu içkilerine Eylül'ün 19'unda yüzde 15 zam yapılacağını yazmıştı.

Ayrıca bazı sigara çeşitlerine de 1.5 TL zam geleceğini belirtmişti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Ağustos sonunda yaptığı açıklamada, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara eylül ayının başında zam geleceğini duyurmuştu.

İçki zamları | Sosyal fayda mı? Yaşam tarzına müdahale mi?

İçki ve sigaralarda ÖTV'ye zam gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Mayıs sonunda Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca sigara ve alkollü içeceklerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırılmıştı.

Buna göre alkol derecesi yüzde 22 ve üstü olan içeceklerden alınan asgari maktu vergi tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise  0,71 TL'den 0,78 TL'ye yükseltildi. Böylece ÖTV alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 artmış oldu.

 

DW / HT,ET

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