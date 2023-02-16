Tek Yürek Türkiye kampanyasında 115 milyar TL bağış toplandı

Çok sayıda televizyon kanalının ortak yayınında düzenlenen yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon TL bağış toplandı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

Yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda canlı olarak yayınlanan kampanya kapsamında yardımseverler telefonla bağlanarak ya da kısa mesaj servisi aracılığıyla bağışta bulundular.

Bağış kampanyasına yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi bütçeleri ölçüsünde katkı sağladı. İş insanından kumbarasındaki parasını depremzedeler için bağışlayan gönüllülere kadar herkesin seferber olması, organizasyonda yer alan gönüllüleri de duygulandırdı. Dün akşam saat 20.00'de başlayan ve saat 02.00'de sonlandırılması planlanan organizasyon, bağış yapmak için arayanların yoğun talepleri nedeniyle uzatıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

Erdoğan: Bağışlar AFAD ve Kızılay aracılığıyla kullanılacak

Kampanyaya telefonla bağlanarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplanan bağışların AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelerin yaralarının sarılması için kullanılacağını belirterek "Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısı'nda 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Toplanan yardım miktarı 115 milyar TL'yi geçti Fotoğraf: DHA

Siyasiler de destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok televizyon kanalının düzenlediği ortak yayınına katılarak bir maaşını daha depremzedeler için bağışladığını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Herkes imkanları dahilinde bu akşam bir şeyler yapıyor, küçük büyük. Ben de imkanım dahilinde, bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yayına bağlanarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

Kampanyaya yönelik eleştiriler de oldu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yönelttiği eleştiride, "Tv'lerdeki deprem için bağış kampanyasını.. Ve eşliğinde büyük illüzyon gösterisini izliyorsunuz" ifadesini kullandı. Çıray, paylaşımının devamında, "Kamu bankaları yaptıkları bu bağışları zaten Hazine'ye Türkiye Varlık Fonu'na transfer edeceklerdi. Hazineden kullanılsaydı ne fark edecekti?" dedi.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ise Merkez Bankası'nın 30 milyar TL bağışta bulunacak olmasına Avrupa Merkez Bankası (ECB) örneğini vererek tepki gösterdi. Demiralp mesajında şöyle seslenndi:

"ECB 2012 yılında bir 'bağış' yapmış. Ancak bağışın kaynağının Banka Yönetim Kurulu ve çalışanların kazançlarından geldiği belirtmiş. Çünkü bir merkez bankasının kardan aktararak ya da para basarak yaptığı 'bağış' genişlemeci para politikasıdır. Adı 'bağış' değildir."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise eleştirisini sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:

"Bu utanç verici şovun ardından, aklı başında herkes aynı soruyu sormalı: Acaba toplam ne kadar çaldılar?Bu sorunun yanıtını, enkaz altında kalanlar enkazı yaratanlardan hesap sorduğu gün öğreneceğiz. O mahkemeler kurulduğunda ortak yayın nasıl yapılır görecekler."

DHA,ANKADW/TY,EC