 Tehdit mektubu alan Sol Parti milletvekilinden Başsavcılığa çağrı | ALMANYA | DW | 20.07.2020

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ALMANYA

Tehdit mektubu alan Sol Parti milletvekilinden Başsavcılığa çağrı

"NSU 2.0" imzalı tehdit mektubu alan Sol Partili milletvekili Martina Renner Federal Başsavcılığın bu soruşturmayı üstlenmesi çağrısında bulundu.

Sol Parti milletvekili Martina Renner

Sol Parti milletvekili Martina Renner

Almanya'da  "NSU 2.0" imzalıtehdit mektubu alanların sayısının artması, iç politikada tartışmaları hararetlendirdi.

Sol Partili milletvekili Martina Renner Frankfurter Rundschau gazetesine yaptığı açıklamada "Ulusal çapta bir soruşturma yapılmasından kaçınmak mümkün değil. Bunu ancak Federal Başsavcılık üstlenebilir" ifadelerini kullandı.

Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız da tehdit mektubu alan isimlerden

Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız da tehdit mektubu alan isimlerden

Geçtiğimiz günlerde Renner'in de aralarında olduğu Sol Partili kadın milletvekilleri, Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, Türk kökenli kabare sanatçısı İdil Baydar ve son olarak gazeteci Deniz Yücel gibi pek çok isme "NSU 2.0" imzalı tehdit mesajları ulaştığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı tehdit mesajları alan kişilerle ilgili bilgilerin, öncesinde Hessen polisinin bilgisayarından sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Renner "Benim edindiğim izlenim, Hessen ve Berlin emniyet teşkilatları ile Federal Emniyet Teşkilatı arasında iletişim, bilgi paylaşımı ve soruşturma stratejisi konusunda bir koordinasyonun olmadığı yönünde" ifadelerini kullandı.

Kabare sanatçısı İdil Baydar da tehdit mektubu almıştı

Kabare sanatçısı İdil Baydar da tehdit mektubu almıştı

Martina Renner Federal Başsavcılık makamının soruşturmayı yapacak en doğru adres olduğunu belirterek faillerin "devlet kurumları içinden devlete" saldırdıklarını kaydetti.

Söz konusu tehdit mesajlarının gönderildiği bazı kişilerin kişisel bilgilerine Hessen eyaletindeki karakolların bilgisayarlarından ulaşıldığının ortaya çıkması üzerine geçen hafta Hessen Eyalet Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrılmıştı.

AFP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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