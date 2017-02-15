Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'ndan Türkiye'ye suçlama

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'nun (GfbV) Almanya şubesi Göttingen'de yaptığı açıklamada, Türk hükümetini Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde nüfusu İslamlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmakla suçladı.

GfbV'den yapılan açıklamada, bir zamanlar farklı inanış gruplarının yaşadığı bölgede özellikle sünni İslam inancının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu Ortadoğu uzmanlarından Kamal Sido, bir zamanlar Afrin nüfusunun yüzde 96'dan fazlasını ılımlı sünni Müslüman Kürtlerin oluşturduğunu ancak Türkiye'nin bölgedeki varlığının başlamasıyla birlikte demografik yapının değiştiğini söyledi. Sido, bu süreçte halkının çoğunun bölgeyi terk ettiğini ve yerlerine radikal islamcıların yerleştirildiğini iddia etti. Kemal Sido, artık aynı bölgede yaşayan Kürtlerin oranının yüzde 25'e indiğini vurguladı.

Suriye kökenli Kürt tarihçi Kamal Sido, Ezidi nüfusun da büyük ölçüde Afrin'i terk etmek zorunda bırakıldığını belirtti. Sido, "Bu, Türkiye'nin en önemli hedeflerinden birine ulaşma eşiğinde olduğu anlamına geliyor: Afrin'i Kürtlerden arındırmak" ifadelerini kullandı.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu Ortadoğu uzmanlarından Kamal Sido

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'na göre, Afrin'deki camii ve Kur'an okullarında verilen vaazlarin içeriği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor.

Ortadoğu uzmanı Kamal Sido, "Çoğu zaman küçük kızlar bile başörtüsü takmak zorunda kalıyor. Son Gazze savaşı sırasında da camilerde İsrail ve Yahudilere karşı büyük tahrik vardı" diye konuştu. Sido, "Bu bilgiler ışığında Türk otoritesinin artık resmi olarak Almanya'daki İslam din derslerinde de söz hakkına sahip olması anlaşılmaz" dedi.

Son günlerde Almanya'daki en büyük Müslüman çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin İslam din dersi müfredat komisyonuna dahil edilmesi yoğun tartışmaya neden olmuştu.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, DİTİB'in Erdoğan hükümetinin etkisinde olduğunu savunarak, liberal bir örgütten ziyade radikal bir İslam anlayışını benimsediğini iddia ediyor.

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı başlangıcında Almanya'da DİTİB'e bağlı neredeyse tüm camiilerde zafer duaları okunduğunu vurguladı.

KNA/ MK,HT

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