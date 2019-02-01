 Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi | TÜRKİYE | DW | 13.02.2019

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TÜRKİYE

Tedaviyi kabul etmeyen HDP’li vekil taburcu edildi

Açlık grevinin 98'inci gününde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak tedaviyi kabul etmeyen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in taburcu edildiği bildirildi.

Türkei - Hungerstreikende HDP-Abgeordnete Leyla Güven (Reuters/S. Kayar)

Açlık grevinin 98'inci gününde fenalaşarak Çarşamba günü hastaneye kaldırılan ancak tedaviyi kabul etmeyen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi  (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven'in taburcu edilerek evine götürüldüğü bildirildi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, hastane önünde yaptığı basın açıklamasında Leyla Güven’in tedaviyi kabul etmediğini  ve hastanede bulunmaktan rahatsız olduğunu belirterek bu tutumunu müdahale etmek isteyen doktorlara da yazılı olarak beyan ettiğini bildirdi. Arslan bunun üzerine Güven'in hastaneden taburcu edilerek evine götürüldüğünü kaydetti.

Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Güven'in yoğun bakıma alındığını ancak müdahaleyi kabul etmediğini duyurmuştu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklanan Güven, 98 gün önce İmralı Cezaevi'nde hükümlü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "tecridin kaldırılması" talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Türkei - Hungerstreikende HDP-Abgeordnete Leyla Güven (Reuters/S. Kayar)

Cezaevinde açlık grevine başlayan Güven, 25 Ocak 2019’da Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Güven açlık grevine evinde devam ediyor.

DW, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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