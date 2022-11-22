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Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan
EkonomiTürkiye

TCMB'ye Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat

30 dakika önce

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık bir mevduat yatırılması için Ankara ile yapılan görüşmelerde son aşamada olunduğunu duyurdu.

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Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Suudi Arabistan tarafından 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması için Ankara ile gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili açıklamada bulundu.

Suudi bakanlık sözcüsü, Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna e-posta aracılığıyla verdiği yanıtta, "Türkiye'nin Merkez Bankası'na 5 milyar ABD doları tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerde nihai aşamadayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Merkez Bankası'nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak" demişti.

Suudi Arabistan geçen Mart ayında Mısır Merkez Bankası'na da 5 milyar dolar mevduat yatırdığını açıklamıştı.

TCMB mukavelesinde değişiklik yapılmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde geçen Mayıs ayında yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz" denilmişti.

DW,rtr/CÖ,BK

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