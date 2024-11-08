TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu sunumunu yaptı.

Sıkı para politikası önlemlerinin iç talebi yavaşlattığını kaydeden Karahan, "İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz" dedi, para politikasındaki sıkı duruşun "dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde süreceğini" vurguladı.

Enflasyonun seyrine dair Karahan şöyle konuştu:

"Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor."

Öte yandan Karahan hizmet enflasyonundaki iyileşmenin "öngörülenden daha yavaş gerçekleştiğini" kaydetti. TCMB Başkanı jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarında oynaklığı artırdığına da dikkat çekti.

2026'da tek hane beklentisi bozuldu

Karahan yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. TCMB'nin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 44 oldu. Daha önce yüzde 38 seviyesi öngörülüyordu. Tahmin aralığı yüzde 34 – 42 seviyesinden yüzde 42 - 46 düzeyine yükseltildi. TCMB'nin bu yıl sonu için yüzde 35,5 olarak açıklanan gıda enflasyonu öngörüsü de yüzde 41,8'e çıkarıldı.

2025 sonu için tahminler yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltilirken daha önce tek hane hedeflenen 2026'da bunun gerçekleşmeyeceği öngörüldü. Beklenti yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

Beklentilerin bozulmasında gıda fiyatlarının yanı sıra kira enflasyonunun yapışkanlığına dikkat çeken Karahan; deprem harcamaları ve geçmişte uygulanan fiyat kontrollerinin buradaki toparlanmayı yavaşlattığını belirtti.

Hedeflerde 3 aylık gecikme

Sunumunun ardından Karahan, para politikasının etkinliğine dair soru üzerine, "Yüzde 42'ye yıl sonunda gelmek istiyorduk, şimdi Ocak gibi görünüyor. Bir aylık bir gecikme. Yüzde 38'e ise Mart ayında erişeceğimizi umuyoruz. Yani üç aylık bir gecikmeyle" açıklamasını yaptı.

Asgari ücretin sorulması üzerine TCMB Başkanı, "Asgari ücretle ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz ve bu doğru da olmaz. Çünkü biz bu meselenin tarafı değiliz ve bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Ancak raporumuzu hazırlarken bir asgari ücret tahmini yapıyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Yapmamız gereken enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Enflasyon net bir şekilde düştüğünde alım gücünün arttığını göreceğiz" dedi.

Fatih Karahan yerli veya yabancı yatırımcılarla yaptıkları toplantılarda gelecek senenin asgari ücretine dair bir oran verdikleri iddiasını da yalanladı.

Karahan; bu yıl başında vergi, harç, ehliyet ve pasaport gibi hizmet ve ürünlere yapılacak zamların enflasyona etkisine dair ise "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlarla ilgili karar bugüne kadar hep eş güdüm içinde verildi. Bu güncellemelerin bir kısmının enflasyona doğrudan etkisi aslında çok düşük ama beklentilere etkisi olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kalemlerde fiyat artışları Ekim Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. Buna göre bu yıl başında yüzde 44 zam bekleniyor ancak Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50'ye kadar azaltma veya yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi var.

DW / MUK,EC

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