  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: DHA
Ekonomi

TCMB bağışına "siyasi şov" eleştirileri

1 saat önce

Çok sayıda televizyon kanalının ortak yayınında düzenlenen yardım kampanyasında Merkez Bankası’nın depremzedelere bağış yapması tepkiye neden oldu. Ekonomistler "siyasi şov" eleştirisinde bulundu.

https://p.dw.com/p/4NZzf

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen "Türkiye Tek Yürek" dün akşam yapılan bağış organizasyonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

Organizasyonda yapılan bağışların üçte ikisinin kamu kurumlarından geldiği yönündeki eleştirilerle beraber özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve kamu bankalarının yaptığı bağışlar tepkiye neden oldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın 30 milyar lira bağışta bulunacağını söyledi.

Merkez Bankası kanununun 60. Maddesine göre bankanın yıllık kârı ihtiyat akçesi, hissedar ve banka mensuplarının payları ayrıldıktan sonra her yıl Hazineye devrediliyor.

‘Siyasi şov' eleştirileri

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşmalarında devletin bağış toplamasına 'siyasi şov' eleştirisini getirerek devletin başka tedbirler alması gerektiğini belirtiyor.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de bankanın karının zaten Hazineye aktarıldığının altını çizerek 'şov' eleştirisini getiriyor.

İktisatçı Refet Gürkaynak da Merkez Bankasını 'halkın parasını halka vermekle' eleştirdi.

Enflasyon uyarısı

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası kamuya bağış yaptığında karının azalacağını belirterek, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktaracağına dikkat çekiyor.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda TCMB'nin bağışına dair şu ifadeleri kullanıyor "Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır. Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır."

DW/SSB, EC

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Adıyaman'da depremde yıkılmış bir bina

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Felaket2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Gaziantep Nurdağı

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Felaket6 saat önce
Hatay'da evleri yıkılan Çar ailesi

Hataylı depremzedeler: Depremden ölmedik, soğuktan öleceğiz

Hataylı depremzedeler: Depremden ölmedik, soğuktan öleceğiz

Felaket18 saat önce
Depremlerin ardından Gaziantep'te en fazla yıkım Nurdağı ilçesinde oldu

Depremde AKP'li üyenin konutları onlarca kişiye mezar oldu

Depremde AKP'li üyenin konutları onlarca kişiye mezar oldu

Politika19 saat önce
Deprem bölgelerindeki binalarda risk tespiti hayati önem taşıyor

Bir binanın güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir binanın güvenli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Felaket23 saat önce

Enkazda günlerce sağ kalanlar kurtarılınca neden ölüyor?

Enkazda günlerce sağ kalanlar kurtarılınca neden ölüyor?

Felaket15 Şubat 2023
Türkiye'de genel bir erken uyarı sistemi yok. Peki olsaydı, yıkım ve kayıplar daha az olabilir miydi?

Deprem: Erken uyarı sistemi bazı illeri kurtarabilirdi

Deprem: Erken uyarı sistemi bazı illeri kurtarabilirdi

Felaket15 Şubat 2023
Ana sayfaya dön