TCMB bağışına "siyasi şov" eleştirileri

Çok sayıda televizyon kanalının ortak yayınında düzenlenen yardım kampanyasında Merkez Bankası’nın depremzedelere bağış yapması tepkiye neden oldu. Ekonomistler "siyasi şov" eleştirisinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen "Türkiye Tek Yürek" dün akşam yapılan bağış organizasyonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

Organizasyonda yapılan bağışların üçte ikisinin kamu kurumlarından geldiği yönündeki eleştirilerle beraber özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve kamu bankalarının yaptığı bağışlar tepkiye neden oldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın 30 milyar lira bağışta bulunacağını söyledi.

Merkez Bankası kanununun 60. Maddesine göre bankanın yıllık kârı ihtiyat akçesi, hissedar ve banka mensuplarının payları ayrıldıktan sonra her yıl Hazineye devrediliyor.

‘Siyasi şov' eleştirileri

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya paylaşmalarında devletin bağış toplamasına 'siyasi şov' eleştirisini getirerek devletin başka tedbirler alması gerektiğini belirtiyor.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de bankanın karının zaten Hazineye aktarıldığının altını çizerek 'şov' eleştirisini getiriyor.

İktisatçı Refet Gürkaynak da Merkez Bankasını 'halkın parasını halka vermekle' eleştirdi.

Enflasyon uyarısı

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası kamuya bağış yaptığında karının azalacağını belirterek, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktaracağına dikkat çekiyor.

Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda TCMB'nin bağışına dair şu ifadeleri kullanıyor "Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır. Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır."

DW/SSB, EC