TCMB’den yabancı yatırımcıya "kararlılık" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Türk varlıklarına yabancı yatırımcıların yatırımlarını çekmek için Mayıs seçimlerinden bu yana yatırımcıları ikna turları devam ediyor.

Son olarak dün New York'ta JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen toplantıda, TCMB Başkanı Erkan, yatırımcılara Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı. Bakan Şimşek’in de toplantıya video konferans ile katıldığı belirtiliyor.

Dezenflasyonda kararlılık mesajı

Basına kapalı toplantıya katılanların aktardıklarına dayanan haberlere göre dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı oldukları mesajını veren Erkan'ın 2024'ün, dezenflasyon yılı olacağını da söylediği aktarıldı.

Dezenflasyon, fiyat artış hızındaki azalmayı ifade ediyor. Merkez bankalarının para politikasında faiz oranlarını yükseltmesi bu süreci tetikleyen nedenlerden biri olarak görülüyor.

AA’da yer alan haberde Erkan’ın, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını, aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttıklarını kaydettiği ve parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini vurguladığı belirtiliyor.

Enflasyon aralık ayında yüzde 64,77 seviyesine ulaşırken mayıs ayında yüzde 70'lere ulaşarak zirve yapması bekleniyor.

Bu toplantı öncesinde Dolar/TL tarihi zirvesine ulaşırken kurda 30 seviyesi ilk kez aşıldı. Dolar haftanın son işlem gününde de bu seviyenin üzerini test etmeyi sürdürüyor. Euro/TL de 33 seviyelerinde seyrediyor.

Öte yandan JPMorgan dün daha önce 34 olan dolar kuru yıl sonu hedefini 36'ya yükselttiğini açıkladı.

DW/SSB, EC