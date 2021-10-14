 TCMB′de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı | Ekonomi | DW | 14.10.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

TCMB'de geceyarısı operasyonu: Üç kişi görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Merkez Bankası'nın iki Başkan Yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı. Karar sonrası Dolar yeni bir zirve yaptı.

default

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcıları ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alınırken, yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak getirilirken, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Atama kararı sonrası ABD Doları Türk Lirası karşısında 9.19 seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı. Yıl içinde yüzde 19 değer kaybeden Türk Lirası bir günde yüzde 1 daha değer kaybetmiş oldu.

TCMB'deki görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile akşam saatlerinde yaptığı görüşme sonrasında geldi. Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından Erdoğan ile Kavcıoğlu'nun birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanını görevden almış, bu adımlar Lira'ya büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü.

Reuters haber ajansı geçen hafta ismi açıklanmayan üç kaynağa dayandırdığı haberinde Erdoğan'ın Kavcıoğlu'na güveninin azaldığı ve aralarında son haftalarda çok az iletişim olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Gözler bir sonraki faiz kararında

Erdoğan, faizleri yüzde 19 seviyesine kadar çıkaran Naci Ağbal'ı TCMB Başkanlığı görevinden alarak yerine Mart ayında Kavcıoğlu'nu atamıştı. Erdoğan Haziran ayında kamuoyu önünde yaptığı açıklamada Ağustos'tan sonra faiz indirimi beklediğini belirterek Kavcıoğlu üzerindeki baskıyı artırmıştı.

TCMB, yüzde 20'ye yaklaşan enflasyon oranına rağmen  geçen ay politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. Merkez Bankasının bu adımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi müdahalesi olarak algılanmıştı.

TCMB'nin faiz kararının açıklanacağı bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim'de yapılacak.

 

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dolar sürpriz faiz indirimi ile rekor kırdı

TCMB, politika faizini yüzde 18’e indirirken sürpriz faiz kararı döviz piyasalarını sarstı. Dolar kuru 8,80, Euro kuru ise 10,33 ile rekor tazeledi. Uzmanlara göre Erdoğan’ın faiz indiriminde ısrarı ciddi risk taşıyor.  

Analiz: Merkez Bankası son çıpayı da kaybetti, peki şimdi ne olacak?

Merkez Bankası, 2006’daki kararını neden değiştirdi? TÜFE yerine niye çekirdek enflasyon tercih edildi? Bu adım, döviz kurlarını nasıl etkileyecek? Piyasalar hangi hamleden korkuyor? Erdal Sağlam’ın analizi  

Merkez Bankası’ndan çekirdek enflasyona vurgu

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası’nın odağını çekirdek enflasyon göstergelerine çevirdiğini belirtti. Kavcıoğlu son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşündüklerini söyledi.  