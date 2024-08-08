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TCMB tahminini değiştirmedi: 2024 sonu yüzde 38 enflasyon

8 Ağustos 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024, 2025 ve 2026 yıl sonlarına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmedi. TCMB'nin 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 38.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan
Merkez Bankası Başkanı Fatih KarahanFotoğraf: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

3. Enflasyon Raporu'nu gerçekleştirdiği sunumla açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonlarına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini açıkladı.

Karahan, "Enflasyonun 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan, mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

İstanbul'da bir pazar yeri
İstanbul'da bir pazar yeriFotoğraf: Tolga Ildun/ZUMA Press/picture alliance

"Para politikasındaki sıkı duruş sürecek"

Haziran 2023'ten itibaren "sıkılaşma döngüsünü" başlattıklarını ve politika faizini yüzde 8,5'ten Mart 2024 itibarıyla yüzde 50'ye çıkardıklarını hatırlatan Karahan, "para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerini" açıkladı.

"Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen dengelenmenin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz" diyen Karahan şu öngörüde bulundu:

"Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve hizmet enflasyonundaki katılığın zayıflamasıyla, enflasyonun ana eğiliminde gerileme 2025 yılında da devam edecek. Para ve maliye politikalarının eşgüdümü de bu sürece katkı sağlayacak."

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini iki puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

DW/CÖ,EC

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