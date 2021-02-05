 TCMB politika faizini değiştirmedi | EKONOMİ | DW | 18.02.2021

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EKONOMİ

TCMB politika faizini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 17 düzeyindeki politika faizini değiştirmeme kararı aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  geçen aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir" denilerek, sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği vurgulandı.

TCMB, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin, cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisinin de sürdüğünü ve buna karşılık finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesinin yavaşlamaya başladığını da vurguladı.

"Enflasyon görünümünü olumsuz etkileyen nedenler"

Merkez Bankası ayrıca, iç talep koşullarının, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü kaydetti. 

"2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" denilen açıklamada, "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

DHA / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Merkez Bankası politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra politika faizini açıkladı. Açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.  

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