 TCMB politika faizini 475 baz puan artırdı | EKONOMİ | DW | 19.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

TCMB politika faizini 475 baz puan artırdı

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 475 baz puan artırdı. TCMB para politikasında sadeleşmeye giderek, "güçlü" parasal sıkılaştırma vurgusu yaptı.

default

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da Lütfi Elvan'ın getirilmesinin ardından yapılan ilk Para Politikası Kurulu toplantısından faiz artışı kararı çıktı.

TCMB açıklamasında "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Kararda "Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır" denilerek para politikasında sadeleşmeye gidildiği belirtildi.

Güçlü sıkılaştırma vurgusu

Karar metninde "Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Parasal duruşun sıkılığının, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Faiz artışı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Reuters'ın anketine göre TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmesi bekleniyordu.

Kararın öncesinde 7.71 seviyesinde olan Dolar/TL karar sonrasında 7.59 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalara sinyal verilmişti

Ekonomi yönetiminin değişmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlattıklarını belirtmesi ve Naci Ağbal‘ın göreve gelir gelmez Merkez Bankası olarak tüm politika araçlarını etkin ve şeffaf bir şekilde kullanacaklarını vurgulamasıyla piyasalarda olumlu bir hava esmeye başlamıştı.

Öne çıkan bu söylem son bir haftadır kurları rekor seviyelerden aşağı çekmiş, Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kazanmıştı. 

DW, Reuters / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe     

Önerdiğimiz linkler

TL'nin kaderi PPK'dan çıkacak kararda

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle geçen hafta olumluya dönen para piyasaları, Para Politikaları Kurulu'nun bugünkü toplantısına kilitlendi. PPK'dan çıkacak karar, bir anlamda TL ve ekonominin kaderini belirleyecek.  

Reform beklentisi: Piyasalardaki U dönüşü kalıcı mı?

İktidardan gelen reform mesajları piyasaları olumlu etkiledi. Ancak ekonomistlere göre ekonomide kalıcı iyileşme için söylemden öteye geçilmesi ve hukukun üstünlüğüne dair adımların bir an önce atılması şart.  

Elvan: Yapısal reformları hayata geçireceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapısal reformların hayata geçirileceğini söyledi.  

Erdoğan yeni ekonomi yönetimine destek verdi, TL değer kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi yönetimine destek verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası dolara karşı değer kazandı.  

Benzer içerik

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan ilk açıklama 09.11.2020

Haftasonunda Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal bu sabah ilk açıklamasını yaptı. Yazılı açıklamada “Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır” denildi.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte

Analiz: Merkez’in faiz kararı, cebimizi nasıl etkileyecek? 19.11.2020

Merkez Bankası’nın faiz artırımı piyasayı düzeltebilir mi? Ekonomiyi krizden çıkarmak, Erdoğan’ın hangi hamlelerine bağlı? Merkez’in kararının ardından Türkiye ekonomisini bekleyen riskler neler? Erdal Sağlam’ın analizi.

Türkische Zentralbank

Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanması ne anlama geliyor? 07.11.2020

Son 16 ayda TCMB Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla ikinci kez değiştirilmesi, gözleri ekonomi yönetimine çevirdi. Uysal’ın görevden alınarak yerine Ağbal'ın atanması ne anlama geliyor? Uzmanlara sorduk.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Analiz: Merkez’in faiz kararı, cebimizi nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası’nın faiz artırımı piyasayı düzeltebilir mi? Ekonomiyi krizden çıkarmak, Erdoğan’ın hangi hamlelerine bağlı? Merkez’in kararının ardından Türkiye ekonomisini bekleyen riskler neler? Erdal Sağlam’ın analizi.   

Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.   

Özdemir: Alparslan Türkeş bir Hitler sempatizanıydı

Ülkücülere yönelik yasağın incelenmesini talep eden, beş partinin hazırladığı ortak teklif Federal Meclis'ten geçti. Teklifin imzacısı Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ile ülkücülere yönelik yasak talebini konuştuk.   

AKP'li Turan: Çakıcı hakkında gerekli soruşturma başlatıldı

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. CHP, Erdoğan'ı Çakıcı konusunda tavrını ortaya koymaya çağırdı.   

Cumhur İttifakı'nın geleceği Çakıcı'ya mı bağlı?

Bahçeli'nin Çakıcı'ya destek vermesi dikkatleri Cumhur İttifakı'na çevirdi. Prof. Dr. Ayşe Ayata'ya göre "Çakıcı'nın tehdit kapasitesi, Bahçeli ve Erdoğan'ı kendisine mahkum hale getirecek noktasına ulaşmış durumda."   

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

TCMB politika faizini 475 baz puan artırdı

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 475 baz puan artırdı. TCMB para politikasında sadeleşmeye giderek, "güçlü" parasal sıkılaştırma vurgusu yaptı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  