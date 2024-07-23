TCMB faizi yine sabit tuttu

TCMB Para Politikası Kurulu, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında olduğu gibi faiz oranını yine değiştirmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit tuttu.

Açıklamada, Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama kaydedildiği belirtilerek "Öncü göstergeler Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir" denildi.

Yakın döneme ilişkin göstergelerin, "yurt içi talebin halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği" belirtilen açıklamada, "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Faiz dört aydan bu yana sabit

TCMB, politika faizini 2023 yılının Haziran ayında 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 500'er, Aralık ve Ocak-2024'te ise 250 baz puan artırmıştı. Şubat ayında politika faizini yüzde 45 seviyesinde tutan Banka, son olarak Mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti. Faiz oranı o tarihten bu yana değiştirilmedi.

DW,DHA / ET,BK

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