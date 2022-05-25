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Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS
Ekonomi

TCMB faiz kararı öncesi kur yükseliyor

56 dakika önce

Türk lirasının ABD doları ve euro karşısında değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 16,35'i aştı, euro/TL de 17,46’yı gördü.

https://www.dw.com/tr/tcmb-faiz-karar%C4%B1-%C3%B6ncesi-kur-y%C3%BCkseliyor/a-61931624

Türk Lirası'nın ABD doları karşısında mayıs ayı başından bu yana değer kaybı devam ediyor. İlk olarak 20 Aralık gününden bu yana geçilemeyen 15 direncini kıran dolar/TL pazartesi günü kabine toplantısından enflasyona endeksli finansal bir ürünün çıkacağı beklentisiyle hafif gerileme göstermişti. Bu beklentiler gerçekleşmeyince pazartesi gününden itibaren dolar/TL 16 seviyesini de hızla aştı.

Dolar/TL'deki yükseliş durdurulamıyor. Dolar, Türk Lirası karşısında gün içinde ise 16,36 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık yüzde 1,5'lik bir artış sağladı.

Faiz kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı hızla yükselen dolar/TL'nin gölgesinde yarın yapılacak. Yüzde 70'e dayanan nisan enflasyonu ve kurdaki çalkantının da etkileyeceği yüksek çıkması öngörülen mayıs enflasyonuna karşın PPK’dan yüzde 14 politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Ekonomist Murat Sağman Twitter'dan kurun yükselişine dair yaptığı paylaşımda "enflasyonun/risklerin daha da artmaması için" Merkez Bankası'nın yarın faiz artırması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası politika faizini son 4 PPK toplantısında sabit tutmuştu. Ondan önceki eylül-aralık döneminde ise toplamda 5 puanlık faiz indirimi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz ısrarı nedeniyle TCMB, yüzde 70'e dayanan enflasyona rağmen faiz artışı yapmıyor.

1 Ocak günü Türk Lirası karşısında 15,08 seviyesinde olan Euro ise mayıs ayına 15,60 seviyesinden giriş yapmıştı. Euro gün içinde Türk Lirası karşısında 17,46 seviyesini gördü. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise Türk Lirası karşısında 20,41’i gördü.

Tam bir yıl önce dolar Türk Lirası karşısında 8,46’dan, Euro ise lira karşısında 10,3 seviyesinden işlem görüyordu.

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