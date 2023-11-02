TCMB enflasyon beklentisini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü ve son enflasyon raporunu TCMB İdare Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla açıkladı. Erkan, yıl sonu enflasyon tahminini güncellediklerini belirterek, (Enflasyon tahmini) 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik. 2024 yılının ikinci yarısında güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz ifadelerini kullandı. Erkan, enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam edeceklerini vurguladı. TCMB Başkanı, "Enflasyon görünümde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Dezenflasyon en önemli önceliğimizdir" diye konuştu.

Erkan, "Para politikasındaki kararlılık ve tutarlılık ile bu çerçevede geliştirdiğimiz iletişim politikası, beklenti oluşumunda Merkez Bankası tahminlerinin ağırlığını artırarak, beklentilerin yeniden çıpalanmasını hedeflemektedir" dedi.

TCMB Başkanı Erkan, "uygulanan seçici kredi sıkılaştırmasının, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözettiğini" kayderek "Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz" diye konuştu. TCMB Başkanı, "talepteki aşırılığın giderilmesi ve Türk Lirası tasarruf araçlarına olan talebin artmasının enflasyon üzerinde doğrudan olduğu kadar, cari denge kanalıyla dolaylı olarak da yavaşlatıcı etki göstereceği" öngörüsünde de bulundu.

DHA/SÖ,HT

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