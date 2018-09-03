 TCMB: Enerji fiyatlarındaki artış Eylül′de devam edecek | EKONOMİ | DW | 04.09.2018

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EKONOMİ

TCMB: Enerji fiyatlarındaki artış Eylül'de devam edecek

Merkez Bankası (TCMB) enerji fiyatlarındaki güçlü artış eğiliminin Eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkei Wirtschaft Lira (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

Ağustos ayında enflasyonun 15 yılın zirvesine yükselmesinden sonra Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda enerji fiyatlarındaki artışın devam edeceği belirtildi.

TCMB'nin açıklamasında "Enerji fiyatlarındaki yükselişin, elektrik ve doğalgaz fiyat artışı ile akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV düzenlemesinin sarkan etkisine bağlı olarak Eylül ayında da sürmesi beklenmektedir" denildi ve şu ifadelere yer verildi: "Üretici fiyatları maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi önemli ölçüde yükselmiştir."

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugünden geçerli olmak üzere benzine litrede 51 kuruş, motorine 56 kuruş ve LPG otogaza 28 kuruş zam yapıldığını ancak fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanması nedeniyle pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Ağustos enflasyonu zirvede

Ağustos ayı enflasyon verileri Pazartesi günü açıklanmıştı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 2,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 ile zirveye ulaşmıştı.

Enflasyon verisinden sonra TCMB'nin bir açıklama yaparak 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceğini duyurması, toplantıda bir faiz artışı yapılacağı beklentisini güçlendirmişti.

Ekonomistler döviz kurlarındaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisinin artarak devam etmesini ve bu durumun da enflasyondaki artışı hızlandırmasını bekliyor.

DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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