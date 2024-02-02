TCMB Başkanı Erkan istifa etti, yeni Başkan Fatih Karahan

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bu göreve Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

X hesabından bir açıklama yayınlayan Erkan, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum" diyen Erkan, görev süresi boyunca kendini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti:

Erkan'ın istifa kararından yaklaşık iki saat sonra, TCMB Başkanlığı görevine, bugüne dek Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Fatih Karahan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Hafize Gaye ERKAN, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 7'inci maddeleri gereğince Başkan (Guvernör) Yardımcısı Fatih KARAHAN atanmıştır" denildi.

Şimşek'in mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Gaye Erkan'ın mesajından bir dakika sonra, bakanlığının X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi:

Yılmaz: Program uygulanmaya devam edilecek

Şimşek’ten sonra bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.

Yılmaz X hesabında paylaştığı açıklamada, "Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Cevdet Yılmaz ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir" sözlerini kaydetti.

Erkan ve ailesi hakkındaki iddialar

Ocak ayı içinde, Gaye Erkan'ın babasının, TCMB'nin gayriresmi yöneticisi gibi davrandığı ve bankanın sosyal tesislerinin, Erkan'ın ailesine tahsis edildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği şikâyet dilekçesinde Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bankada gayriresmî olarak yönetici konumuna getirildiği ve personelin işe alınması, çıkarılması, tayin gibi konularda yetkilendirildiğini iddia etmişti.

DW Türkçe'ye konuşan bir TCMB yetkilisi de Ankara'daki TCMB Sosyal Tesisi'nin Hafize Gaye Erkan'ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesiyle kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesinin emrine tahsis edildiğini öne sürmüştü.

DW / ET,DA

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