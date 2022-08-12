  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkiye'de bir süpermarketin içinde, rafların arasında alışveriş arabası
Fotoğraf: Emre Eser/DW
Ekonomi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde

2 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi ise 19,65 TL oldu.

https://www.dw.com/tr/tcmb-anketinde-y%C4%B1lsonu-enflasyon-beklentisi-y%C3%BCzde-70in-%C3%BCzerinde/a-62793000

Yıllık enflasyonun yüzde 80'e dayandığı Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yayınlanan 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 kişi tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu dönemde yüzde 70,60 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜFE'deki değişimin 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına oranlayüzde 79,60  olarak gerçekleştiğini açıklamıştı.

Döviz kuru beklentisi

Ankette katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nden Timothy Ash anketi, "Beklentiler kötüleşmeye devam ettiği için bundan pek iyi haber çıkmadı. Yıl sonu lira tahmini bana göre aşırı iyimser" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizde ısrar etmesi nedeniyle Merkez Bankası politika faizini artırmıyor. Bu durumun Türk lirasında risk unsuru yaratmaya devam ettiğini belirten ekonomistler, enflasyonun yüksek seyrinin de devam edeceğini söylüyor.

 

DW / SSB,ET

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kendine yönelik saldırının ardından yazar Salman Rüşdi'nin sağlık durumu kontrol ediliyor - (12.08.2022)

Yazar Salman Rüşdi bıçaklı saldırıya uğradı

Politika
50 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bir ofiste evrakları inceleyen doktor (anonim)

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme nasıl yapılacak?

Sağlık
2 saat önce
Senegalli genci öldürülmesinin ardından Dortmund'daki karakol önünde protesto gösterisi düzenlendi - (10.08.2022)

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Almanya'da polis şiddeti tartışması

Politika
4 saat önce
Ankara Adalet Sarayı binası

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Levent Göktaş üç yıl önce neden adliyeye gitti?

Hukuk ve Adalet
4 saat önce

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Çalışan yoksulluğu: İstihdama rağmen yoksullaşanlar

Toplum
9 saat önce
Arşiv - Balıkesir'de organize edilen Zeytinli Rock Festivali'nin kamp alanı

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Yasaklamaların son halkası: Zeytinli Rock Festivali

Toplum
11 Ağustos 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 24 Haziran 2018'te yapılan seçim sonrası seçmenlerini selamlıyor

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

AKP'nin seçim stratejisi: Önce 20 yıl, sonra vaatler

Politika
11 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön