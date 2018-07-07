 TBMM′nin yeni başkanı Binali Yıldırım | TÜRKİYE | DW | 12.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım

Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Meclis'in yeni başkanı seçildi. AKP'nin adayı Yıldırım, yapılan üçüncü tur oylamada 335 oy aldı.

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için Genel Kurul’da yapılan üçüncü tur oylamada salt çoğunluğu elde eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Binali Yıldırım 335 oy alarak Meclis Başkanı seçildi. Oylamaya 600 milletvekilinden 584'ü katıldı. 

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’de yemin etmesiyle birlikte Türkiye’de parlamenter sistem sona erdi ve resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Erdoğan hem devletin hem de hükümetin başına geçmiş oldu. (09.07.2018)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde milletvekilleri için düzenlenen yemin töreni sürerken Meclis Başkanlığı için AKP'nin adayı son başbakan Binali Yıldırım oldu. (07.07.2018)

24 Haziran seçimleri ile birlikte TBMM'nin bazı yetkileri sınırlanırken, kimi yetkileri ise tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Önümüzdeki dönemde Meclis nasıl bir işleyiş içinde olacak? (21.06.2018)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Erdoğan Toprak 135, Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi adayı Cihangir İslam beş oy alırken, altı oy geçersiz sayıldı.

İlk iki turda hiçbir adayın 400 oy alamamasının ardından yapılan üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranmıştı.

"Tüm vekillerin başkanı olacağım"

24 Haziran seçimleri sonrası yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri dolayısıyla Türkiye’nin son başbakanı olma sıfatı taşıyan ve TBMM'deki oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Yıldırım, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim" ifadesini kullandı.

Yeni Meclis Başkanı, Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan TBMM’nin geçmişine atıfta bulundu ve "Nice imkânsızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerini başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum" diye konuştu.

Yıldırım, görevde olduğu sürede yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, sorunların gündemde tutulması ve takibinin yapılması konularında sorumluluklarını yerine getireceğini ve milletin beklentilerini karşılayacağını kaydetti.

Yeni Meclis Başkanı ayrıca, anayasa ve iç tüzük ne gerektiriyorsa, çalışmalarında o şekilde davranacağını belirtti.

Bir dönem AKP'nin Genel Başkanlığı'nı da üstlenen Yıldırım, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinde en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı sıfatına sahip. Yıldırım, toplamda 11 yıl bu görevde kaldı.

Meclis'teki sandalye dağlımı

24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı ile giren AKP'nin TBMM'de 290, MHP'nin ise 49 sandalyesi bulunuyor. Cumhur İttifakı ile milletvekili seçilen Mustafa Destici daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin Meclis'teki tek temsilcisi oldu.

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren CHP'nin 144, İYİ Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin iki ve Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.

24 Haziran seçimlerine herhangi bir ittifak ile katılmayan HDP ise 67 milletvekili ile TBMM'deki en büyük üçüncü gruba sahip.

DW/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim

AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım 07.07.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemde milletvekilleri için düzenlenen yemin töreni sürerken Meclis Başkanlığı için AKP'nin adayı son başbakan Binali Yıldırım oldu.

Türkei Parlament in Ankara

Gözler yeni mecliste 07.07.2018

24 Haziran seçiminin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeni meclisin çalışmasına ilişkin takvim de işlemeye başladı. Yemin töreninin ardından TBMM Başkanı'nın seçileceği sürece girilecek.

54. Münchner Sicherheitskonferenz MSC - Binali Yildirim

Yıldırım: OHAL Pazartesi tamamlanacak 05.07.2018

Başbakan Yıldırım, Pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasının ardından OHAL’in tamamlanmış olacağını söyledi. Yıldırım, OHAL sonrasına yönelik yeni düzenlemelerin yer aldığı son bir KHK’nın yayınlanacağını belirtti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Börse Istanbul Türkei (picture alliance/AA/Y.Aras)

Yeni kabine yabancı yatırımcıyı tedirgin etti

Erdoğan’ın ekonominin başına damadı Berat Albayrak’ı getirmesi ve Merkez Bankası Kanunu’nda görev süreleriyle ilgili değişiklik yapması yabancı yatırımcıları tedirgin etti.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 