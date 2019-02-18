 TBMM′nin yeni başkanı Şentop | TÜRKİYE | DW | 24.02.2019

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TÜRKİYE

TBMM'nin yeni başkanı Şentop

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeni Meclis Başkanı seçildi. Binali Yıldırım, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı nedeniyle meclis başkanlığından istifa etmişti.

TBMM'nin yeni başkanı Mustafa Şentop

TBMM'nin yeni başkanı Mustafa Şentop

TBMM'nin yeni başkanı AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy arandı. Ancak hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy arandı. 542 milletvekilinin katıldığı bu turda, AKP'li Mustafa Şentop 336, CHP'li Engin Altay 124, HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. Üç oy da geçersiz sayıldı. Böylece Şentop, üçüncü tur oylamanın sonucunda TBMM'nin yeni başkanı seçilmiş oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ayrıca 50 yaşındaki Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine de AKP Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta TBMM başkanlığı görevinden istifa etmişti.

DW,CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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