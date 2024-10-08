TBMM'nin gündemi İsrail

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Türkiye'ye de saldırabileceğine ilişkin sözlerinin ardından muhalefetin de talebi üzerine TBMM Genel Kurulu bugün İsrail gündemiyle toplanacak. Kapalı olması beklenen oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve bölgedeki risklerle ilgili bilgilendirme yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze savaşı ve Lübnan'a da sıçrayan saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, bu konuda TBMM'nin bir kapalı oturum yaparak milletvekillerinin bilgilendirilmesini istedi.

Fidan ve Güler bilgi verecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bir televizyon yayınında konuyla ilgili soru üzerine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bu konuda gelen talep doğrultusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu'na bilgi vereceğini açıkladı. Kurtulmuş, partilerden gelecek talepler doğrultusunda görüşmelerin kapalı oturumda yapılabileceğini ifade etti.

Görüşmelerin kapalı oturumda yapılmasına karar verilmesi durumunda Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul Salonu'nun yanındaki odalar da oturum tamamlanıncaya kadar kapalı tutulacak. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Özgür Özel: Söylenmeyeni ifşa ederim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki İsrail oturumu ile ilgili olarak Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın İsrail'e de saldırabileceği yönündeki sözleri için "Bu olacak bir iş değil. Türkiye, İsrail'den çok güçlü bir devlettir. Türkiye, İsrail'e karşı dünyadaki üye olduğu bütün yapılar tarafından korunmak, sahip çıkılmak zorundadır. Başta NATO olmak üzere" ifadelerini kullandı.

Özel, bu sözlerin arkasında başka "bir hesap" varsa, CHP'nin oturumun gizli olmasına rağmen susmayacağını ifade etti. "Bir korku yaymak, o korkuyla insanları evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, İsrail saldıracak. Beni desteklemelisin demekse hesap. İşte bu parti bu numarayı yutmaz, geçmişte yaptığı oyunlara gelmez" diyen Özel, Bakan Fidan ve Bakan Güler'in "Bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu, anlatırlarsa gereğini yaparız. Susarız. Ama yarın sakın ha sakın yarın bildiklerimizi bize anlatıp havanda su dövüp, tehlike var olabilir deyip, bu Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı adıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa evet oturum gizli. Söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa ederim" şeklinde konuştu.

ANKA/JD, BÖ

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