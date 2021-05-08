TBMM'den İsrail'e karşı ortak bildiri

TBMM'de grubu bulunan beş parti, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları"na karşı ortak kınama bildirisi yayımladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un girişimi ile AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM gruplarının imzaladığı bildiride, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz" denildi.

Bildiride "İsrail’in yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs’ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğu" belirtilerek Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail’e yönelik çağrısına tam destek verildiği kaydedildi, bütün BM üyesi ülkeler bu çağrının arkasında kararlılıkla durmaya çağrıldı.

UCM'ye yargı yetkisi hatırlatması

Ortak bildiride, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967’den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM’nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

TBMM'de grubu bulunan partiler, "İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi" çağrısı yaptı.

Dışişleri açıklaması

Gün içinde Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınanarak "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olaylar, 2018 yılında ülkemizin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,CÖ

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