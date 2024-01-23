TBMM'deki oylama öncesi Orban'dan Kristersson'a davet

İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım protokolünün bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ülkesine davet etti.

Orban, X üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün Başbakan Ulf Kristersson'a İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelerde bulunmak üzere Macaristan'ı ziyaret etmesi için bir davetiye mektubu yolladım" dedi.

Macaristan'da ilgili komisyonlardan geçen protokolün Macar parlamentosunda oylanmasına formalite gözüyle bakılıyor. Parlamentodaki nihai oylamayı Orban bugüne kadar sürekli erteledi. Ertelemeye gerekçe olarak İsveç'in Macaristan'daki hukuk devleti eksikliklerine yönelik eleştirileri gösterildi. Orban daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan son ülke olmasını istemediğini belirtmiş, konuyla ilgili Türkiye ile Macaristan arasında bir anlaşma olduğu iddialarını reddetmişti.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından bugün milletvekillerinin oylarına sunulacak.

TRT Haber'in haberine göre Genel Kurulun, kanun teklifini saat 15.00'te başlayacak birleşiminde ele alması öngörülüyor. Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelen protokolün, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda 26 Aralık'ta kabul edilmişti.

DW, dpa / EC, HT

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