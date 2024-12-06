Yenidoğan çetesi tutanakları: Bebek ölürken izlemişler

SGK'dan daha fazla para almak için bebekleri yoğun bakımda tuttukları öne sürülen çete üyelerinin Çorum'da bir bebek ölürken müdahale etmediği resmi tutanağa da yansıdı.

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden ve fazladan para kazanmak için bilerek yoğun bakım ünitelerinde tutan kişilerin yargılanmasına İstanbul'da devam ediliyor. Davaya paralel TBMM'de kurulan Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nun dün düzenlenen ikinci toplantısında ise Sağlık Bakanlığı bürokratları dinlendi.

Komisyon toplantısında muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanlığı bürokratlarına yenidoğan için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yenidoğan yoğun bakım üniteleri için ne kadar ödeme yaptığını sordu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Eğin de özel hastanelere Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre ödeme yapıldığını kaydetti. Eğin'in verdiği bilgiye göre, birinci basamak yoğun bakım ücreti 1.232 lira 60 kuruş, ikinci basamak yoğun bakım ücreti 2.619 lira 28 kuruş, üçüncü basamak yoğun bakım hastaları için de 4.933 lira 83 kuruş lira ödeme yapıldı. Eğin, bu ücretlerin günlük olduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'deki 536 özel hastanenin toplam 52 bin 797 kapasitesi olduğunu aktaran Muhammed Eğin, "Ülkemizde 63 tane faaliyeti askıda olan özel hastane ruhsatımız bulunuyor. Çocuk yoğun bakımlar için ülkemizdeki her 20 bin çocuk nüfusa 1 yatak olacak şekildedir" ifadelerini kullandı.

Muhammed Eğin, sunumunda CHP Bursa Milletvekili ve tıp doktoru Kayıhan Pala'nın talebi üzerine Bakanlığın denetim süreçlerini de anlattı.

Her yıl il sağlık müdürlüklerince denetim yapıldığını söyleyen Eğin, 2017 yılında özel bir çalışma ile SGK'ya kesilen faturalar üzerinden de bir denetim gerçekleştirildiğini, en fazla fatura kesen 10 kurumun seçildiğini ve bunlara özel denetimler düzenlendiğini aktardı. Ancak bu özel denetimin 2017'den bu yana yapılmadığını da sözlerini ekledi.

Yenidoğan skandalının yaşandığı hastanelere yönelik özel denetimin yapılıp yapılmadığına dair soruya ise Eğin, bu hastanelerin "en fazla fatura kesenler" arasında olmaması nedeniyle özel denetime girmediğini ifade etti.

Bebeğin ölümünü izlemişler

Meclis'teki komisyon toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu ile savcılık soruşturmasına giren bazı denetim raporlarından bölümler okuyarak Bakanlık bürokratlarından bilgi aldı.

DW Türkçe'nin de ulaştığı denetim raporlarına göre 23 Kasım 2023 tarihinde Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'ne yönelik Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri saat 18:55'te bir denetim gerçekleştirdi. Tutanaklara ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu'nun verdiği bilgilere göre, emniyetin uyarısı üzerine 2023 yılı Mayıs ayında başlayan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı birimleri "gizli" denetimlerine de bu tarihlerde başlamıştı.

Komisyonda paylaşılan rapora göre 23 Kasım 2023'teki denetim sırasında bir bebek hayatını kaybetti. Tutanaklara göre inceleme yapan heyet de bebek ölümünü öğrenmesi üzerine bebeğe müdahale edilip edilmediği araştırmaya başladı.

Suç örgütünün ele başı olduğu öne sürülen Fırat Sarı, yetkililerle bebeğin 18:32'de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine kamera kayıtlarının izlenmesine karar verildi. Soruşturmaya da giren denetim tutanağında bu süreç, "Dr. Fırat Sarı telaşlanarak siz buraya tıbbi konulara bakmaya gelmediniz mi? Neden kamera kayıtlarına bakma gereği duyuyorsunuz? diye sorması üzerine Bakanlığımız tarafından geldiğimizi, bakmamız gerektiğini belirttik" ifadeleriyle anlatılıyor.

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Fotoğraf: Anka

Raporda kamera kayıtları izlendikten sonra Fırat Sarı'nın bebeğin yanına hiç gitmediği, bebeğe hiçbir müdahalenin yapılmadığının tespit edildiği aktarılıyor. Tutanakta, "Ex (tıp dilinde ölü) olan bebeğe (Halime Alkari) acilen veya telaşlı bir şekilde hiçbir personelin hareket etmediği, bebeğin yanına gidilmediği ve müdahalede bulunulmadığı görülmüştür" deniliyor.

Bu tutanak daha sonra Tekirdağ Valiliğine de bir üst yazı iletiliyor ve idari işlem yapılması talep ediliyor. Ancak bu süreçte bu hastaneye de kapsayan savcılık soruşturması devam etmesine karşın operasyon o aylarda değil 2024 yılı Nisan ayında başlatılıyor.

Hastane ise 20 Ekim 2024 tarihinde kapatıldı.

CHP'li Turan Taşkın Özer de bu duruma "Oraya denetime giden ekiplere burada soruyorum: Bu bebeğin ölüm saatinin neden doğru girilmemiş olduğunu, sorumlu doktorun neden sadece orada beş gün bulunduğunu, tedavilerin nasıl uygulandığını, doğru uygulanıp uygulanmadığını, bu hastanede daha önceden yapılan bir denetim olup olmadığını, o denetimlerde neler tespit edilip edilmediğini sormuşlar mı? Sormamışlar. Gururla 54.885 denetim yaptık deniyor. Tebrik ediyorum" sözleriyle tepki gösterdi. Özer, denetimlerin kağıt üzerinde ve niteliksiz olduğunu da öne sürdü.

CHP'li Turan Taşkın Özer'in paylaştığı bilgilere ve komisyona da giren evraklara göre 28 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde yenidoğan ünitelerine dair bir toplantı yapıldı. Komisyon "Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin açıklarının olduğunu ve usulsüzlüklere cevaz verildiğini" tespit etti. Yine komisyon "cezaların caydırıcı olmadığını, denetimlerin sorunlu olduğu" tespitinde de bulundu. 14 Aralık 2023'te yeni yapılan toplantıda da yenidoğan denetimlerinin daha sık yapılması gerektiği, sorumluların görev tanımlarının belirlenmesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Süreçte ne oldu?

Bu yılın Mayıs ayında başlayan yenidoğan soruşturması kapsamında 47 kişi gözaltına alındı 22 kişi tutuklandı. İstanbul Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada iki haftadır duruşmalar devam ederken sanıklar ve mağdurların ifadeleri alınıyor. Toplam 1399 sayfadan oluşan iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın suç örgütünün ele başı olduğu ve sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in de söz konusu çetenin yöneticileri olduğu öne sürülüyor.

İddianamede, suç örgütünün amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini devre dışı bırakıp özel hastanelere yönlendirmek olduğu kaydediliyor. Hastaların basamaklarıyla oynama da yapılarak SGK'dan daha üst sınırda ödeme alındığı da iddia ediliyor. Mahkeme ara kararında savcılık 10 sanığın tutuklanmasını isterken mahkeme 7 sanığın daha tutuklanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gerçekleşirken 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin de yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemenin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişlerince yeni rapor çalışması da sürüyor.

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