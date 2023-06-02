TBMM'de yeni dönem başladı

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM Genel Kurulu bugün ilk kez bir araya geldi. Geçici TBMM Başkanı Bahçeli'nin yönettiği oturumda, milletvekilleri yemin ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci Dönem, milletvekilleri ant içme töreni ile başladı. TBMM Genel Kurulu'nu, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu locadan izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, töreni kendisine ayrılan locadan izledi. Erdoğan'a, önceki TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu da töreni locadan takip etti.

Erdoğan'ın Genel Kurul'da locaya girişi sırasında CHP ve HDP milletvekilleri ile yine locada bulunan Kılıçdaroğlu, beraberindeki Özgür Özel ve Selin Sayek Böke ayağa kalkmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yemin törenine katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'nin eski Başkanı Mustafa Şentop Fotoğraf: ANKA

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Genel Kurulu Bahçeli yönetiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici TBMM Başkanı olarak yaptığı konuşmasında yeni dönemin ülke, millet ve milletvekillerinin yanı sıra siyaset ve demokrasi hayatına "hayırlı" olmasını diledi.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olduğunu hatırlatan Bahçeli, 28'inci Dönem milletvekillerinin tarihi bir sorumluluk aldığını ifade etti. Bahçeli, "Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir" sözünü hatırlatan Bahçeli, "Hepimizin ortak paydası Türkiye'dir" dedi.

Bahçeli, konuşmasının ardından Osmaniye milletvekili olarak yemin etti.

Ardından milletvekilleri tek tek illerin alfabetik sırasına göre kürsüye çıkarak milletvekili yemini etmeye başladı. Yemin sırası Ankara milletvekillerine geldiği sırada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Erdoğan, Genel Kurul'dan ayrıldı.

Milletvekili yemin töreninin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Milletvekili yemini

Milletvekilleri şu sözlerle yemin ediyor:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Can Atalay'ın kaydını avukatı yaptırdı

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın TBMM'de milletvekili kayıt işlemlerini avukatı Bülent Akbay yaptırdı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da kayıt işlemleri sırasında Avukat Bülent Akbay'a eşlik etti.

Yeni Meclis'te sandalye dağılımı

Milletvekili seçimi kesin sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 268, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 169, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) 61, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi (YRP) 5, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4 milletvekili kazandı.

Ancak ittifaklar sistemi nedeniyle bazı küçük partilerin büyük partilerin listelerinden seçime girmeleri nedeniyle aslında Meclis’te 16 parti temsil edilecek. Bu partiler şöyle sıralanıyor:

Cumhur İttifakı çatısı altındaki AKP, MHP, DSP, YRP, HÜDA-PAR; Millet İttifakı çatısı altında seçime giren CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti; Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altındaki Yeşil Sol Parti, TİP, TÖP, EMEP; seçime CHP listesinden giren Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi.

ANKA, DHA, DW/JD,TY

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