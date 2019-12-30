TBMM'de Libya'ya asker için oylama

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanıyor.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi için Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapılan çağrının ardından olağanüstü toplandı. Genel Kurul'un tek gündem maddesi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Tezkere metninin okunmasıyla başlayacak görüşmelerde siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Görüşmelerin ardından tezkere oylanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tezkereyle ilgili geçen hafta yaptığı açıklamada, "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız" demişti.

Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede şu ifadeler yer alıyor:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur. Bu mülahazalar dışında, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Libya'nın batısında bulunan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın doğusu ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyonlarını sürdüren General Hafter; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

DW/CÖ,HT

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