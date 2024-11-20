TBMM'de İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya kayyum tepkisi

CHP milletvekilleri İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüleceği oturuma katılmak üzere TBMM'ye gelen Bakan Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Bakan ve AKP'li üyelerin Komisyon salonuna girişinde arbede yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri olaylı başladı.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığındaki oturum öncesinde CHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi.

Yerlikaya, Komisyon salonuna gelişi sırasında muhalefet vekillerinin kayyum tepkisi ve fiziksel engeliyle karşılaştı. Kayyum yönetiminin Esenyurt Belediye Meclisine CHP'li üyeleri almadığını hatırlatan CHP milletvekilleri, Bakan ve AKP'li vekillerin salona girişini bir süre engelledi.

Yerlikaya önündeki grubu iterek salona girmeye çalışınca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sen kimi itiyorsun" sözleriyle tepki gösterdi. ANKA haber ajansına göre Bakan Yerlikaya, bir gazetecinin kamerasını eliyle kapatarak ve kamerayı iterek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Taraflar arasında gerginlik ve sözlü atışma, muhalefet üyelerinin "Kayyum bütçesine hayır" yazılı dövizlerle girdiği Komisyon salonunda da sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginliğin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. "Meclisin demokratik işleyişine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir" diyen Kurtulmuş, yaşananların "Büyük fedekarlık içinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bir haksızlık olduğunu" ifade etti.

ANKA / MUK,JD

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