TBMM'de Gelecek-Saadet grubu düştü

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesinin ardından TBMM'de Saadet ve Gelecek partilerinin kurduğu ortak grupta milletvekili sayısı 20'nin altında kaldı. Bunun üzerine Gelecek Saadet grubu düştü.

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diyen Yamalı, parti üyeliğinden neden ayrıldığına dair açıklama yapmadı.

Sözcü gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Yamalı'ya AKP rozetini takmasının beklendiğini iddia etti.

Grubu olan parti sayısı beşe düştü

Yamalı'nın istifasıyla, "Saadet" adı altında TBMM'de grubu bulunan Gelecek ve Saadet partilerinin toplam milletvekili sayısı 19'a düştü.

TBMM İç Tüzüğü'ne göre, TBMM'de en az 20 milletvekili ile temsil edilen siyasi partilerin grup kurma hakkı bulunuyor.

Saadet ve Gelecek partilerinin ortak grubunun düşmesi ile TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin sayısı ise altıdan beşe indi. Buna göre Meclis'te şu anda grubu bulunan partiler AKP, CHP, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti.

Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, ortak grup kurma kararı almıştı. Fotoğraf: Gelecek Partisi

14 Mayıs 2023'teki genel seçimlere CHP listelerinden girerek 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ile Gelecek Partisi 6 Temmuz 2023 tarihinde Meclis'te ortak grup kurma kararı almıştı.

Davutoğlu'ndan AKP'ye döneceği iddialarına yanıt

Yamalı'nın istifası, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP'ye yeniden dönebileceği iddialarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" şeklindeki sözlerine ilişkin T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorusuna verdiği yanıtta, "Benim dediğim şey şu; büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Ben 'o harekete destek vermeye hazırım' diyorum. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" dedi.

Davutoğlu, 20 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da sözlerinin bağlamından koparıldığını savunmuştu. "Ben Ak Parti'nin yolsuzluklarla, yasaklarla ve yoksullukla mücadeleye dayalı kurucu ilkelerine AK parti içindeyken de sonrasında da hep sadık kaldım" diyen Davutoğlu, "Ak Parti'nin asli toplumsal tabanı olan 28 Şubat zulmüne karşı direnen muhafazakâr kitleler içinden çıktım; akademik hayatta da siyasi hayatta da o kitlelerle bağım hiç kopmadı ve kopmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu, krizlerin yaşandığı bir dönemde "ihtiyaç hissedilmesi halinde stratejik konularda" devlete her türlü desteği vermeye de hazır olduğunu bildirmişti.

ANKA, DW/JD, EC

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