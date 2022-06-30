TBMM'de ek bütçe kabul edildi

2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek bütçeye eklenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Böylece genel bütçe kapsamındaki idareler için 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idareler için 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek bütçeye eklenmiş oldu.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini, toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırıldı.

2022 yılı bütçesi Aralık ayı ortasında TBMM'de görüşülerek kabul edilmişti. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne göre giderler 1 trilyon 750 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 472 milyar lira öngörülmüştü. Ancak döviz kurlarındaki artış, Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi nedenlerle geçen yılın sonunda hazırlanan bütçe yetersiz kalmıştı.

Diyanet'e ayrılan ek bütçe 554 milyon TL

Kabul edilen ek bütçeye göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine 554 milyon 13 bin TL ödenek eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin "ücretsiz ders kitapları giderleri" kalemine 2 milyar 413 milyon TL ek ödenek, Sağlık Bakanlığı bütçesine de "aile hekimliği giderleri ile hizmet binası kiralama giderleri" için 6 milyar 5 milyon 350 bin TL ek ödenek tanındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesine ise 5 milyar 427 milyon 200 bin TL ödenek eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesine eklenen 4 milyar 100 milyon TL ise "tarım sigortası ve tarımsal sulama elektrik desteği" için kullanılacak.

MİT bütçesine 890 milyon TL ek ödenek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın bütçesine 890 milyon TL ek ödenek ayrıldı.

İletişim Başkanlığı'nın bütçesine ise 87 milyon TL eklendi. Bu ek ödeneğin tamamı "temsil ve tanıtma giderleri" kalemine tanımlandı.

Türkiye Uzay Ajansı bütçesine de 800 milyon TL ödenek eklendi. Bu ek ödeneğin tamamı da Milli Uzay Programı'nın birinci Safhası için ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı ödeneği tekliften çıkartıldı

Yasaya göre Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine, personel ve sosyal güvenlik primi giderleri için, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek.

Ayrıca muhalefetten yükselen tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20,2 artırılmasına öngören düzenleme AKP Grubu'nun önerisi ile teklif metninden çıkarıldı.

Erdoğan ödeneğin çıkartılmasını talep etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada konuya ilişkin olarak, "Bizim sistemimizde cumhurbaşkanı maaşı, aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski cumhurbaşkanları ile merhum cumhurbaşkanlarının hak sahibi ailelerine yapılan ödemelerin de göstergesidir. Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle maaşımızla ilgili bir tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordu" ifadelerini kullanmış ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öylesine zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum; ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum."

ANKA, DW/JD, SSB