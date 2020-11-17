TBMM'de bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı. 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ele alınacağı bütçe oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe sunumu ile başladı. Oktay, Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecinin ardından, 2019’un son çeyreğindeki yüzde 6,4 oranında güçlü bir büyüme performansının etkisiyle yılın tamamında yüzde 0,9 oranında büyüyerek küresel kriz sonrasındaki kesintisiz yıllık büyüme eğilimini sürdürdüğünü söyledi.

Oktay, "2020 yılının ilk çeyreğinde birçok ülkeden pozitif ayrışarak yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedilmesine karşın, salgının tüketici davranışı üzerindeki etkileri ve salgının yayılmasına engel olmak için alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti sınırlandırması, ayrıca salgına bağlı olarak dış talepteki daralma sonucunda net mal ve hizmet ihracatındaki gerileme nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 oranında daralmıştır. Tekrar uygulamaya konulan salgın kısıtlamalarına rağmen, 2020 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ve Kasım ayına ilişkin ilk öncü göstergeler de bu beklentimizi doğrular niteliktedir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Haramzadelere hizmet bütçesi

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hazırlanan bütçe teklifini, "Bu bütçe haramzadelerin bütçesidir” sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “İşçiye ne getiriyor bu bütçe, çiftçiye ne getiriyor, emekliye ne getiriyor? Bu bütçe faiz bütçesidir. Bu bütçe haramzadelere hizmet bütçesidir" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Niye bütün yetkiler bir kişiye bağlandı, her şey çok hızlı olacak diye.. Orta vadeli program kanuna göre zamanında yayınlanmadı, kim engel oldu? Orta vadeli mali plan zamanında yayınlandı mı kanuna göre, zamanında yayınlanmadı. Sordunuz mu niye zamanında yayınlanmadı, hangi güç engel oldu? Tek başınasınız. Yasanın gereğini bile yerine getiremiyorlar. Bütçenin ekleri bütçe verildikten sonra meclise geldi" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "İşçiden yana olacağız, çiftçilerden yana olacağız… Pazar artıklarından beslenen ailelerin, çöp konteynerlerinden beslenen ailelerin ayıbını kaldırmak Allahın izniyle bize nasip olacak" diye konuştu.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Tarihin en düşük profilli bütçesi

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu bütçelerin demokratik bir temel hak olduğunu vurguladı. Tatlıoğlu, 2021 bütçesi ile ilgili eleştirilerini dile getirerek, "Bu bütçeyi hazırlayan arkadaki siyasi kadronun enerjisinin tükenmişliği her hâlükârda belli. Zaten bu bütçe sevk edildikten sonra düşünün, bir ülkede bütçeyi sevk ediyorsunuz, sonra arkadan usulca reform konuşmaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Atı çıkarıyorsunuz koşturmaya, arkadan siz başlıyorsunuz koşmaya. Böyle samimi bir düşünce olduğuna inanıyor musunuz? Reform yapacaksanız bunu bütçeye koyarsınız, herkes de bilir, dünya âlem de bilir; bu bir reform bütçesidir. Bu, bir bütçe vizyonundan yoksun, belki de tarihin bilinen en düşük profilli bütçesi" dedi.

Pervin Buldan

HDP'li Bulvan: AKP'nin çıkarlarını koruyan bir bütçe

HDP grubu adına söz alan partini eş başkanı Pervin Buldan ise bütçenin, hukuksuzluğu, yoksulluğu, eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştiren bir bütçe olduğunu vurguladı. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Buldan, "AKP’nin iktidar çıkarlarını koruyan bir bütçedir. Bu nedenle diyoruz ki; Saray iktidarı sebeptir, yaşanan tüm bu ekonomik, siyasal krizler ise bir sonuçtur. Bugün yaşamakta olduğumuz durum; tam da tekçi sistemin çoklu krizidir. Kurduğunuz sistemde; çoğulculuğun yerine tekçiliği, demokrasinin yerine faşizmi, hukuk devleti yerine polis devletini, özgürlüklerin yerine yasakları, barışın yerine çatışmayı, ekmeğin yerine mermiyi, seçilmişlerin yerine kayyımı, çözümün yerine inkârı ve çözümsüzlüğü koydunuz" dedi.

DHA,DW/BÖ,JD

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