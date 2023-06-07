TBMM yeni başkanı seçmek için toplanıyor

TBMM Genel Kurulu bugün yeni Meclis başkanını seçmek için toplanıyor. AKP ve MHP grupları Numan Kurtulmuş'u, CHP ise Tekin Bingöl'ü başkanlığa aday gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün yeni Meclis başkanı seçilecek.

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, yeni atanan kabine üyeleri ile milletvekili seçilen eski bakanlar, Genel Kurul'da yemin ediyor.

Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak.

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanı belli olduktan bir hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

Emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret zamlarına ilişkin yasal düzenlemelerin Temmuz ayından önce Meclis'te yasalaştırılması bekleniyor. Bu nedenle Meclis'in Kurban Bayramı'na kadar çalışması planlanıyor.

AKP, CHP ve İYİ Parti'nin adayları

AKP ve MHP'nin 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş halen, AKP'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyor.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi. 23, 25, 26, 27 ve 28'inci Dönem'de Ankara Milletvekili olarak görev yapan Bingöl, CHP'de Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. 20'inci Dönem Elâzığ, 21 ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili olan Paçacı, halen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görev yapıyor.

Saadet ve Gelecek'ten ortak aday

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise TBMM Başkanlığı'na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adayımıza destek vererek bizlere güç katan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi ise TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi. DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Yeneroğlu, halen partisinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı'nı yürütüyor.

Yeşil Sol Parti ve TİP'in kendi adaylarını gösterdi

Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı'na Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi. Hatimoğulları Oruç'un adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sunan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar. Her siyasi parti doğal olarak kendi adayını gösterdi. Meclis Başkanlığı seçimine bu şekilde gireceğiz" dedi.

TİP'in adayı ise tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay oldu. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Marmara Cezaevi'nde tutuklu olduğu için geçen Cuma günü yapılan ant içme törenine katılamadı.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Marmara Cezaevi'nde tutulan Atalay'ın mazbatası, 25 Mayıs tarihinde avukatları tarafından alındı ve hemen ardından Atalay'ın tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunuldu. Yargıtay, yapılan başvuruya hala yanıt vermezken Atalay henüz tahliye edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.

DHA, ANKA, DW/JD, TY

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