TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesini görüşmek üzere 16 Ağustos'ta Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı talebi muhalefet partilerinden gelmişti.

Gezi Parkı davasından hapis yatan Atalay hakkında Yargıtay'ın verdiği vekilliğinin düşürülmesi kararı Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Anayasa Mahkemesi ise 22 Şubat'ta Yargıtay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının "yok hükmünde olduğunu" açıkladı, itirazın gerekçesi yaklaşık altı ay sonra 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri Meclisi 16 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesinin kararını okumak üzere toplanmaya çağırdı, TİP öncülüğündeki dilekçeye CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile grubu bulunmayan DEVA, Emek Partisi, Demokrat Parti vekilleri imza attı.

Cuma günü saat 15.00'da yapılacak oturumda Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin iadesi sürecinin başlaması gerekiyor.

Gezi eylemlerine ilişkin davada Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay, TİP adayı olarak girdiği Mayıs 2023 seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilmişti. Atalay'ın seçilmesi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında yetki krizine yol açmış, Anayasa Mahkemesinin verdiği "hak ihlali" kararlarına rağmen Atalay'ın vekilliği düşürülmüştü.

DW / MUK,EC

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