TBMM Başkanı Şentop: Oylamanın yenilenmesi ilk defa olmuyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, muhalefet oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin iktidarın itirazı üzerine yeniden meclis gündemine alınması kararına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu Meclis'e darbedir' diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler" diyen Şentop "Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair karar başkanlık divanında verildi. Genel Kurul'da doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa olmuş bir şey mi? Hayır" dedi.

Teklif, AKP ve MHP milletvekilleri oylamaya katılmayınca muhalefet oylarıyla Çarşamba gece yarısı reddedilmişti. Bunun üzerine teklifin yeniden oylanması için TBMM Başkanlık Divanı’nın toplantıya çağrılması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop göreve çağrılmıştı. Ardından oylamanın yenilenmesine ilişkin hazırlanan TBMM Başkanlığı tezkeresi oya sunuldu. AKP ve MHP'lilerin gece katılmadıkları oylamaya bu kez tam kadro katılmaları dikkat çekti. Dün gece yapılan oylamada, kanun teklifi oylamasının yeniden yapılması kabul edildi.

Muhalefet sözcülerinin, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı konuda teklif verilemeyeceğini ısrar etmesine karşın TBMM Başkanlık Divanı’nın, iktidarın talebi üzerine toplantıya çağrılması mecliste protestoları da beraberinde getirmişti. CHP, İyi Parti ve HDP’nin grup başkanvekilleri açıklamalar yaparak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u protesto etmişti.

"Cehalet mahsulü ifadeler"

Şentop bugün yaptığı açıklamada, "TBMM'de bir kanunun oylanmasıyla ilgili sorun yaşandı. Oylamada oturumu yöneten meclis başkanvekilinin 'yeterli sayıda kabul olmadığı için kanun teklifinin reddedildiğine' dair açıklaması oldu. Dün oylama tekrar edildi, maddelere geçilme kararı alındı. Burada bunu değerlendiren bazı kişilerin, yapılanın yanlış olduğu yönünde ifadeleri var. Bunların bütünü cehalet mahsulü ifadelerdir. Meclis başkanının genel kurulun işleyişiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık Divanı’nı toplantıya çağıran Şentop’u eleştirirken, "Meclis Başkanı da, Cumhur İttifakının arzuhalcisi haline dönmüş durumda" ifadelerini kullanmıştı.

DW / EC, SÖ

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