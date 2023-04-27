TBMM Araştırma Komisyonu deprem raporunu yayımladı

TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı.

935 sayfalık raporda, "Afetin ilk 24 saatinde arama-kurtarmada ekipman, araç ihtiyacı olmuş, bütün arama kurtarmacılar bölgeye sevk edilmediğinden halkın kendi imkânlarıyla kurtarma yapması için araç-gereç yetersiz kalmıştır" denildi.

"Mahallelerde teçhizat depolanmalı"

İlk 24 saatte müdahale yapılması için AFAD gönüllülerine eğitim verilmesi ve yurttaşların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde alet edevatların depolanması gerektiğine işaret edilen raporda şu ifadeler yer aldı: "Afet bölgelerinde mahalle bazında muhtarlıklarda veya benzeri yerlerde küçük depocuklarda alet-edevat depolanmalı."

AFAD ile ilgili değerlendirme

AFAD gönüllülerinin sayıca çok olduğu ancak özellikle arama-kurtarmada yeterli teknik kapasiteye sahip olmadığı belirtildi. "AFAD Gönüllülerinin başta TKİ madencileri olmak üzere daha yetkin birimlerden daha iyi eğitim almaları sağlanmalı, benzer yöntemlerle sivil savunma kapasitesi artırılmalı" denildi.

"Afetlerde AFAD binalarının zarar görebildiği fark edilmiştir" denilen raporda, "Daha önce İstanbul Kâğıthane’de inşa edilmiş AKOM’a benzer, dayanıklı yönetim merkezleri belirlenen bölgelerde yapılmalı" tavsiyesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Murat Kocabas/ZUMA/IMAGO

85 bin 538 çadır bulunuyor

Raporda, AFAD'ın bölgeye sevk ettiği çadırlara ilişkin "Lojistik depolarda ve ek depolama alanlarında Nisan 2023 tarihi itibariyle 85 bin 538 adet çadır bulunmaktadır. Ayrıca yurtiçi günlük ortalama 5 bin çadır üretilmekte ve yurtdışından da uçaklarla günlük bin 944 adet çadır gelmektedir" denildi.

Çadır stokunun tamamlandığı ve aynı zamanda deprem bölgesine gönderimlerin de aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Güvenli su temini

Depremin ardından yurttaşlara su temininde de yetersiz kalındığı ifade edilen raporda, "Deprem gibi doğal afetlerin en az hasarla atlatılmasını sağlamak için güvenli su temini önem arz etmektedir. Bu kapsamda, deprem sonrasında su temini ve arıtma hizmetlerindeki sorunlar salgın hastalıkların yayılması gibi ikinci bir felakete neden olabilmektedir" denildi.

Raporda, Kızılay’a da yönelik olarak "Deprem hazırlık çalışmaları kapsamında 'Deprem Sonrası Acil Su Temini' için sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı bir acil eylem planı hazırlanmalı ve bu plan belirli sürelerle güncellenmeli" denildi.

Mobil su arıtma cihazlarının kapasitesi artırılması ve dünya örnekleri incelenerek su ikmal ve temin tesisleri kurulması tavsiyesinin yanında geçici barınma alanlarında ya da ev koşullarında suyu dezenfekte etmek için yapılabilecekler konusunda toplumsal farkındalık için çalışmalar yapılması önerildi.

Toplanma alanlarında Japonya tavsiyesi

Raporda, afet toplanma alanlarına ilişkin Japonya’nın örnek alınması gerektiği belirtilerek, "Ülkemizde afet toplanma alanı olarak genellikle açık alanlar tercih edilmekte ve bu tip alanlar ilan edilmektedir. Ancak deprem veya diğer afetlerin kış aylarında meydana gelebileceği vb. durumlar göz önüne alındığında toplanma alanları olarak kapalı alanların da kullanılması bir gerekliliktir" denildi.

Bu bağlamda Japonya'da olduğu gibi okullar, yurtlar, gençlik merkezli, yaşlı bakım binaları gibi alanların afet esnasında ilk toplanma noktası olarak tercih edilmesi gerektiği belirtilerek; bu yapıların muhtemel afetler sonrası kullanılabilecekleri dikkate alınarak ve projelendirilerek inşa edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, zemin etütlerine ilişkin de şu tespit yer aldı: "Kahramanmaraş depremleri sonucunda binalarımızın etüt ve proje süreçlerine ilişkin teknik düzenlemelerin yetersiz olduğunu göstermiştir. Ülkemizde bina ve bina türü yapıların etüt ve projelendirme süreçleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmelidir."

ANKA / SSB, EC

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