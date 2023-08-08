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TBMM Akbelen için olağanüstü toplandı

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Akbelen'den gelen köylüler, Genel Kurulu izleyici locasından takip ediyor.

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TBMM Akbelen için olağanüstü toplandı
TBMM Akbelen için olağanüstü toplandıFotoğraf: DW

Muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı ile ilgili genel görüşme önergesinin görüşülmesi çağrısıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, toplantı yeter sayısına ulaşılarak çalışmalara başlandı.

Genel Kurul'da 200 olan toplantı yeter sayısı için yoklama yapıldı. Yoklama sırasında salonda bulunmayan AKP ve MHP'li milletvekilleri, toplantı yeter sayısına ulaşılması üzerine Genel Kurul salonuna girdi. Genel kurulda Akbelen'deki maden çalışmalarına ilişkin siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Konuşmaların ardından, Akbelen Ormanları için genel görüşme yapılmasına ilişkin önerge oylamaya sunulacak.

Akbelen'den gelen köylüler ise Genel Kurulu izleyici locasından takip ediyor.

AKP ve MHP'lilerin toplantı yeter sayısına ulaşılmasının ardından salona girişlerini cep telefonuyla kaydeden CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, şunları söyledi:

"Şu anda yoklama için son saniyeler. Görüldüğü gibi AKP sıraları bomboş. Eğer toplantı yeter sayısı yapılırsa kapının arkasında olan AKP milletvekilleri biraz sonra genel kurula girecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakın şu anda bomboş. Bakın, çoğunluğu sağladığımız için AKP milletvekilleri salona giriyorlar. Ne kadar üzücü bir durum. TBMM'de böyle bir tabloyla bu utancı yaşıyoruz. Bu utanç herkese yeter."

Meclis'in ekonomik kriz gündemiyle 25 Temmuz'daki olağanüstü toplantısı sırasında da AKP ve MHP'li milletvekilleri yoklama bitene kadar Genel Kurul'a girmemişti.

Genel kurula MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli, genel kurul salonuna girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız" dedi.

ANKA,DHA/TY,SÖ

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