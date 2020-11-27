Taziyeye giden HDP’li Önlü hakkında soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı öldürülen bir PKK mensubunun ailesine taziye ziyaretinde bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlattı.

PKK'nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olarak basında yer alan İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 Kasım tarihinde düzenlenen hava destekli operasyonda öldürülmüştü. Önlü ile birlikte Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan HDP il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında da "terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği öğrenildi.

Hafta başında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında Irak'ın Şengal bölgesinde IŞİD ile savaşırken hayatını kaybeden bir YPG üyesinin taziyesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ensarioğlu, Diyarbakır Adliyesi'nde Pazartesi günü Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermiş, savcılık ertesi gün ise takipsizlik kararı verilmişti.

DW, DHA/EC, JD

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