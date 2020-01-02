 Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü | DÜNYA | DW | 02.01.2020

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DÜNYA

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Hayatını kaybeden Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming

Hayatını kaybeden Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming

Tayvan'da aralarında ülkenin Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de olduğu üst düzey askeri personeli taşıyan Black Hawk tipi helikopterin düşmesi sonucu, aralarında Shen Yi-ming'in de olduğu sekiz kişi yaşamını yitirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazadan beş kişinin de yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre 62 yaşındaki Genelkurmay Başkanı ile aralarında çok sayıda generalin olduğu askeri personeli taşıyan helikopter havalandıktan 15 dakika sonra radarlardan kayboldu. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yilan bölgesindeki askeri üslere rutin denetleme ziyaretinde bulunması planlanan genelkurmay başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşüş sebebini açığa çıkarmak için savunma bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri kazadan yaralı olarak kurtulanlara ulaşmaya çalışıyor

Arama kurtarma ekipleri kazadan yaralı olarak kurtulanlara ulaşmaya çalışıyor

Seçim döneminde yaşanan kaza

Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda generalin yaşamını yitirdiği helikopter kazası, Tayvan'da 11 Ocak'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili kampanyaların en yoğun olduğu dönemde yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, "Bugün son derece üzgün olduğumuz bir gün, zira en saygıdeğer generallerimizden birkaçını görevleri başında iken kaybettik" diyerek, önümüzdeki üç gün boyunca tüm seçim faaliyetlerine ara vereceğini ifade etti.

Tsai Ing-wen ayrıca, Tayvan ordusunun baş komutanı sıfatı ile hükümetle birlikte olayın aydınlatılması için her türlü çabayı göstereceğini bildirdi. Devlet başkanlığı seçimlerinde Tsai Ing-wen'in rakibi olan Han Kuo-yu da yaşanan üzücü kaza nedeniyle seçim çalışmalarına iki gün ara verdiğini duyurdu.

Arşiv - Black Hawk

Arşiv - Black Hawk

Black Hawk'ların sicili kötü

Tayvan ordusunun envanterinde bulunan ve ülkenin hem en yakın müttefiki hem de en büyük silah tedarikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) ithal edilen Black Hawk tipi askeri helikopterler daha önce de birçok defa arızalanarak kazaya sebebiyet vermişti. 

2018 yılında bir arama kurtarma ekibini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu altı kişi ölmüş, 2016 ve 2018 yıllarında yine Black Hawk tipi helikopterlerin düşmesi ile yaşanan kazalarda ise can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

AFP / ET,SB

© Deutsche Welle

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Hayatını kaybeden Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming

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Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.  

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