 Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı | DÜNYA | DW | 11.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı

Uzak Asya ülkelerinden Tayvan’da devlet başkanlığı seçimini, halihazırda bu makamda olan Tsai Ing-wen kazandı. Tsai Ing-wen bu sonuçla görevini bir dönem daha sürdürmeye hak kazandı.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıktı. Bir dönem daha devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan Tsai Ing-wen, başkent Taipei'de taraftarları önünde yaptığı konuşmada, "Tayvan olarak, yapılan her devlet başkanlığı seçimiyle hür ve demokratik yaşam tarzımıza ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. Konuşmasında uluslararası topluma da seslenen Tsai Ing-wen, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından izole edilen ülkesinin dünyada daha fazla kabul görmesini talep etti. Tsai Ing ayrıca, "Tüm ülkeler Tayvan'ı bir sorun olarak değil, bir ortak olarak görmeli" ifadesini kullandı.

Çin'in gölgesindeki ada

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Tayvan'da hiç egemen olmamasına rağmen söz konusu ada ülkeyi, Pekin'e bağlı olarak kabul ediyor. Demokratik bir cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkeyi sık sık silah zoruyla işgal etme tehdidinde de bulunan Çin, kendi ile ilişkide olan ülkelere Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak kabul etmeme şartı getiriyor. Bu sebepten dolayı örneğin Almanya da Tayvan'da sadece bir Alman enstitüsü ile temsil ediliyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle

Önerdiğimiz linkler

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. (02.01.2020)  

ABD-Tayvan F-16 ticareti Çin’i öfkelendirdi

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD yönetimi tarafından Tayvan’a 66 adet F-16 savaş uçağının satışına izin verilmesinin ardından, anlaşmaya taraf olan tüm Amerikan firmalarına yaptırım uygulayacağını duyurdu. (21.08.2019)  

Çin'den Tayvan'a yeniden birleşme çağrısı

Tek Çin altında Tayvan'a birleşme çağrısı yapan Çin Devlet Başkanı Şi, barış içinde birleşmeyi arzuladıklarını ancak kuvvet kullanma ihtimalinin de saklı tutulduğunu belirtti. (02.01.2019)  

Benzer içerik

Taiwan - Verteidigungsminister Shen Yi-ming

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü 02.01.2020

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de olduğu sekiz kişinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu öldüğünü duyurdu. Beş kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Hongkong l Anti-Regierungsproteste an Weihnachten

Hong Kong'da sular durulmuyor 28.12.2019

Hong Kong'da özerk yönetim karşıtı protesto eylemlerinde en az 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.

Hongkong Wahllokal

Hong Kong'da seçimlere rekor katılım 24.11.2019

Çin'e bağlı Hong Kong'da halk yerel seçimler için sandığa gitti. Rekor düzeyde katılımla gerçekleşen seçimler özerk yönetim lideri lideri Lam için güven oylaması niteliğinde.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İran Ukrayna yolcu uçağını "yanlışlıkla" vurduğunu kabul etti

İran çarşamba günü düşen Ukrayna yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu kabul etti. Kiev, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Tahran'dan resmi özür ve tazminat istedi.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  