Tayvan: Çin savaş uçakları hava savunma sahasına girdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün yerel saatle sabah 6.00'ya kadar elde edilen verilere göre son 24 saat içerisinde Ada çevresinde Çin'e ait 71 savaş uçağının ve yedi geminin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, uçaklardan 47'sinin Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ni (ADIZ) geçtiğini bildirdi. Bunlar arasında, Çin'in en modern savaş uçaklarından altı adet SU-30 tipi uçağın da bulunduğu kaydedildi.

"ABD ile Tayvan yakınlaşmasına yanıt"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Pazar günü yapılan açıklamada "Tayvan çevresinde kuvvetler arası müşterek acil durum devriyesi ve saldırı ateş talimi faaliyeti yürütüldüğü," tatbikatın "ABD ile Tayvan adası arasında artan gizli yakınlaşmaya yanıt olduğu" belirtilmişti.

Çin ordusu bir bombardıman uçağı, bir savaş gemisi ve Tayvan'daki bir sıradağın kokpitten çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Son fotoğraf, uçağın Tayvan kıyılarına ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada, Tayvan'a silah sevkiyatını da içeren 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması konusunda ABD'de yürürlüğe giren düzenlemeye "sert bir şekilde karşı çıkıldığı" vurgulanmıştı.

ABD'li üst düzey politikacı Nancy Pelosi'nin Ağustos ayında Tayvan'a yaptığı ziyaret ABD ile Çin arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ziyaretin ardından Tayvan yakınlarında şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.

Tayvan, 1949'da kurulmadan önce de kendi yönetimine sahip olmasına rağmen Pekin tarafından, anakara ile gerekirse askeri güç kullanarak yeniden birleştirmek istenen ayrılıkçı bir bölge olarak görülüyor. Çin, ada devleti üzerindeki askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını son dönemde arttırdı. Tayvan'a meşruiyet kazandırabilecek her türlü diplomasiyi reddeden Pekin yönetimi, Batılı temsilcilerin ve siyasetçilerin Tayvan'ı ziyaretlerine de tepki gösteriyor.

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AFP,dpa/BW,JD