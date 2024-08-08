Taylor Swift'in Avusturya'daki konserlerine "terör" iptali

14 Grammy Ödülü sahibi ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Avusturya'da vereceği üç konser, terör saldırısı gerekçesiyle iptal edildi. Avusturya polisi Çarşamba akşamı düzenlediği basın toplantısında terör saldırısı hazırlığında olan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Organizatörler de "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'na terör saldırısı planlandığını teyit etmesi üzerine planladığımız üç şovu güvenlik nedeniyle iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" açıklamasını yaptı. 34 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda üç konser vermesi planlanıyordu. Her bir konseri 65 bin kişinin izlemesi, stadyum dışında da 15 bin ila 20 bin Taylor Swift hayranının toplanacağı hesaplanıyordu.

Avusturya polisi gözaltına alınan şüphelinin Ternitz'deki evinde arama yaptı Fotoğraf: Alex Halada/APA/dpa/picture alliance

"Batılı yaşam tarzına saldırılıyor"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Polisimizin ve yeni kurulan Devlet Güvenlik ve İstihbarat İdaresinin yabancı servislerle olan işbirliği sayesinde tehdit erken bir biçimde fark edilmiş, savuşturulmuş ve bir trajedi önlenebilmiştir" dedi.

"Batılı yaşam tarzımıza saldırmak için şiddet araçlarının kullanıldığı bir zamanda yaşıyoruz. İslami terörizm birçok Batılı ülkede güvenliği ve özgürlüğü tehdit ediyor" diyen Nehammer "Tam da bu yüzden özgürlük ve demokrasi gibi değerlerimizden vazgeçmeyecek, aksine bunları daha da şiddetli bir biçimde savunacağız. Bu değerler toplumumuzun temelidir ve bizi aşırıcılık ve terörizme karşı dirençli kılıyorlar. Uyanık olmak, birlikte durmak ve İslamcılığa karşı kararlı bir biçimde hareket etmek önemlidir" dedi.

Avusturya polisi Çarşamba günü Aşağı Avusturya ve Viyana eyaletlerinde iki kişiyi etkinliklere saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına aldı. Alınan şahıslardan birinin 19 yaşında ve Avusturya vatandaşı olduğu, Temmuz ayı başında radikal İslamcı IŞİD örgütüne bağlılık yemini ettiği açıklandı. Gözaltına alınan şahsın internet üzerinden radikalleştiği ve somut bir terör saldırısı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Avusturya polisi 19 yaşındaki şüphelinin Ternitz'deki evinde patlayıcı bulunduğu gerekçesiyle bölgeye bomba imha ekipleri gönderildiği bilgisini de verdi. Evde sabah saatlerinde başlatılan aramanın akşam saatlerine kadar sürdüğü belirtildi. Avusturya basınında yer alan haberlerde gencin bomba yapmak üzere çalıştığı işyerinden bazı kimyasalları çaldığı ileri sürüldü.

Organizatörler tüm biletlerin ücretinin önümüzdeki 10 gün içinde iade edileceğini duyurdu.

DW, Reuters, dpa / EC, CÖ

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