 Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı | DÜNYA | DW | 15.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Taylor Swift ve Beyonce Grammy’de tarih yazdı

ABD'de, müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Grammy Ödülleri sahiplerini buldu. Kadın sanatçıların damga vurduğu ödül töreninde rekorlara imza atıldı.

Beyonce

Beyonce

Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak görülen Grammy'de, ABD'li rapçi Megan Thee Stallion "En iyi Rap şarkısı" ve "En iyi yeni sanatçı" ödüllerini kazanırken, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazıp, Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" (Nefes alamıyorum) adlı parçası kazandı. "Yılın en iyi R&B parçası" dalında, "Black Parade" parçasıyla Beyonce ipi göğüslerken, "Yılın albümü" dalındaki ödül ise Taylor Swift'in "Folklore" albümüne gitti. "Yılın kaydı" dalındaki ödülün sahibi ise "Everything I Wanted" adlı parçasıyla 19 yaşındaki Billie Eilish oldu. "En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain On Me" şarkısı kazandı. "En iyi pop vokal albümü" ödülünü Dua Lipa "Future Nostalgia" ile elde etti.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion

Kadın şarkıcılar tarih yazdı

Amerikalı şarkıcılar Beyonce ve Taylor Swift, Los Angeles'ta 63'üncü kez düzenlenen Grammy Ödül Töreninde adeta tarih yazdı. Beyonce, "Black Parade" parçası ile ödül sayısını 28'e çıkararak bir rekora imza attı.

Swift ise koronavirüs nedeniyle girdiği karantina sırasında hazırladığı albümü "Folklor" ile "Yılın albümü" kategorisinde üç kez bu ödülü kazanan ilk kadın sanatçı oldu.

Önceki yıllarda Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra, erkek sanatçılar olarak bu ödülü üçer kez kazanmışlardı.

H.E.R ve Tiara Thomas ödüllerini aldı

H.E.R ve Tiara Thomas ödüllerini aldı

23 yaşındaki ABD'li R&B sanatçısı H.E.R'in  "Yılın şarkısı" ödülünü kazanan "I Can't Breathe" (Nefes alamıyorum) adlı parça, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlara karşı polis şiddetini konu ediniyor. Parçanın adı polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un son sözleriydi.

Grammy ödül töreni, Ocak ayı sonunda düzenlenecekti. Ancak tören Los Angeles'taki korona vakaları nedeniyle Mart ayına ertelendi.

AP,AFP,dpa/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Grammy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Taylor Swift geceden "Yılın Albümü"nün de dahil olduğu üç ödülle ayrıldı.  

Bruno Mars'a altı Grammy ödülü

Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, altı dalda Grammy ödülü kazanarak bu yılki ödül töreninin yıldızı oldu.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lloyd Austin

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Pekin’e net mesajlar

Bir haftalık Asya seyahatine başlayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgenin en büyük gücü Çin’e karşı müttefik ülkelerle askeri iş birliğini arttırmak istediklerini dile getirdi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  