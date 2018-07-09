Tayland'daki kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı

Tayland güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre, ülkedeki bir mağarada mahsur kalan futbol takımı mensubu çocukların tümü ve 25 yaşındaki antrenörleri kurtarıldı.

Dalgıçlar bugün dört çocuk ve antrenörlerine ulaşmak üzere sabah erken saatlerde göreve başladı. Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklardan oluşan futbol takımının sekiz üyesi geçtiğimiz iki gün içinde özel eğitimli dalgıçlar tarafından kurtarılmıştı.

Tayland’ın Myanmar sınırı yakınlarındaki kuzey bölgeleri Salı günü de yoğun yağış aldı. Kurtarma operasyonu zamana olduğu kadar, iklime karşı da yarış şeklinde geçmişti. Muson yağmurlarının etkisi altındaki bölgede su seviyesinin yükselmesinden ve mağaradaki kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kalınmasından endişe ediliyordu.

Bugünkü üçüncü kurtarma operasyonuna çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu 19 özel dalgıç katıldı. Mahsur kalan ekip mensupları arasında acil durumlarda müdahale etmek üzere mağaraya indirilen bir hekim de bulunuyordu.

Çocuklar ve antrenörleri 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağara girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kaybolduktan dokuz gün sonra sağ olarak yerleri tespit edilen 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Mahsur kalan çocuk ve antrenörleri oksijen tüpleri yardımıyla ve kısmen uyutularak su altındaki dar geçitlerden geçirilerek yeniden gün ışığına çıkarıldı. Yaklaşık dört kilometre uzunluğundaki tünellerden çıkış sırasında mağarada mahsur kalanların her birine iki dalgıç eşlik etti.

DW,AFP/AG,BÖ

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