Tayland'da turist taşıyan tekne devrildi: 21 ölü

Tayland açıklarında batan turist taşıyan bir bottaki 21 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Yetkililer ayrıca 35 turistin kayıp olduğunu belirtti. Arama ve kurtarma çalışmalarının geniş bir alana yayıldığı açıklandı.

Şiddetli rüzgâr ve beş metreye varan dalgaların Phuket adası açıklarında Perşembe akşamı batmasına neden olduğu teknede 93'ü turist olmak üzere toplam 105 kişi bulunuyordu. 21 turistin cesedinin bazılarının tekneyle ile birlikte battığı, bazılarının ise denizden toplandığı belirtildi. Cesetlerden birinin Perşembe, diğerlerinin ise Cuma günü denizden çıkarıldığı öğrenildi.

Tekneden yaralı olarak kurtarılan 12 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Kazazedelerin çoğu yardım ekiplerince kurtarılırken, Jet-Ski yaparken sulara gömülen Rus turist çiftinin de kurtarılanlar arasında olduğu açıklandı.

Perşembe akşamı Phuket adası açıklarında 42 kişi taşıyan başka bir tekne daha alabora olduğu belirtildi. Yetkililer teknedeki herkesin kurtarıldığını ifade etti.

DW,AP,dpa/AG,DÇÜ

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