Tayland’da meclisten "yeni yıl hediyesi": Tıbbi kenevir yasallaştırıldı

Tayland parlamentosundan kenevirin (Cannabis) tıbbi amaçlı kullanımına onay çıktı. Tıbbi kenevirin kullanımının serbest bırakılması için 1979 tarihli yasada değişiklik öngören tasarıya 166 evet oyu gelirken, 13 milletvekili çekimser kaldı; düzenlemeye karşı çıkan milletvekili ise olmadı. Böylece Tayland kenevirin tıbbi amaçlı kullanımını yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi oldu.

Tasarı komitesinin başkanı Somchai Sawangkarn, televizyonda yayınlanan oturumda yaptığı konuşmada, "Bu, Ulusal Meclis'in hükümete ve Tayland halkına yeni yıl hediyesidir" diye konuştu.Tasarıda yapılan son araştırmaların kenevirin tıbbi yararları olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Tayland'da tıbbi kenevire ilişkin en çok tartışılan konu yabancı firmaların patent talepleri. Bu firmaların pazar üzerinde hâkimiyet kurması ve bu durumun Taylandlı hastaların ve araştırmacıların kenevire erişimini zorlaştırma ihtimali endişelere neden oluyor.

Başbakan Yardımcısı Prajin Juntong, kenevir hasatının nasıl yapılacağı ve yetiştirilmesine izin verilecek kenevir miktarına hükümetin karar vereceğini açıkladı.

Tayland'da kenevir, yasaklandığı 1935 yılına dek yaygın olarak acıyı ve bitkinliği azaltma amaçlı kullanılıyordu. Ancak ilgili yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana kenevir yetiştirme ve kenevir kaçakçılığı için 15 yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon baht (46 bin dolar) para cezası öngörülüyor.

Kenevirin tabu olarak görüldüğü bazı Güneydoğu Asya ülkeleri dünyanın en katı uyuşturucu yasalarına sahip. Örneğin Singapur, Endonezya ve Malezya'da kenevir kaçakçıları idam cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

AFP,DW/SÖ,EC

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