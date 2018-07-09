Tayland'da kurtarılan çocukların sayısı 11'e yükseldi

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan 11'i kurtarıldı. Bir Tayland televizyonunun haberine göre, mağarada sadece bir çocuk ve antrenör kaldı.

Dalgıçlar bugün üç genç ve antrenörlerine ulaşmak üzere Orta Avrupa saatiyle 05.00 sularında mağaraya ulaşmak üzere göreve başladı. Vali Narongsak Osottanakorn amaçlarının akşam olmadan bütün kazazedeleri gün ışığına çıkartmak olduğunu söyledi. Genç futbol takımının 8 üyesi geçtiğimiz günlerde özel eğitimli dalgıçlar tarafından kurtarılmıştı.

Tayland’ın Myanmar sınırı yakınlarındaki kuzey bölgeleri Salı günü de yoğun yağış aldı. Kurtarma operasyonu zamana olduğu kadar, iklime karşı da yarış şeklinde geçiyor. Muson yağmurlarının etkisi altındaki bölgede su seviyesinin yükselmesinden ve mağaradaki kurtarma çalışmalarına ara vermek zorunda kalınmasından endişe ediliyor.

Üçüncü kurtarma operasyonuna çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu 19 özel dalgıç katılıyor. Valilikten yapılan açıklamada kurtarma ekibindeki dört kişinin de mağaradan çıkarılabilmesi için tahliye çalışmalarının daha önceki operasyonlardan uzun sürebileceği belirtildi. Mahsur kalan ekip mensupları arasında acil durumlarda müdahale etmek üzere mağaraya indirilen bir hekim de bulunuyor.

Kurtarılanların sağlığı iyi

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 genç ile 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağara girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak yerleri tespit edilen 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

İki operasyonla çıkarılan ve hastanede müşahede altına alınan ilk 8 çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazazedeler oksijen tüpleri yardımıyla ve kısmen uyutularak oksijen tüpleri yardımıyla su altındaki dar geçitlerden geçirilerek yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Yaklaşık dört kilometre uzunluğundaki tünellerden çıkış sırasında mağarada mahsur kalanlardan her birine iki dalgıç eşlik ediyor.

DW, afp/AG, BÖ

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